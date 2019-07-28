Представники п'яти країн обговорили ядерну угоду з Іраном



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Прапор Ірану

Сторони не прийшли до угоди

Заступники міністрів закордонних справ Ірану і «групи 4 + 1» - Росії, Китаю, Франції, Великобританії і Німеччині - провели 28 липня у Відні зустріч з метою порятунку угоди щодо ядерної програми.

Про це повідомляє австрійський громадський мовник ORF.

За словами міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчи, сторони не прийшли до угоди.

«Атмосфера була конструктивною. Обговорення пройшло добре. Не можу сказати, що ми все вирішили, але є багато зобов'язань», - заявив після зустрічі заступник міністра закордонних справ Ірану, додавши, що Іран продовжить скорочувати свої зобов'язання в рамках Спільного всеосяжного плану дій щодо ядерної програми Ірану.

Він заявив, що сторони найближчим часом мають намір провести зустріч на рівні міністрів, однак поки її дата не визначена.

Раніше Іран попередив Євросоюз про «третій ядерний крок».

Нещодавно Іран офіційно заявив, що почне збагачення урану вище концентрації 3,67%.

8 липня Іран перевищив ліміт і довів рівень збагачення урану до 4,5%.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики Федеріка Могеріні заявила, що ЄС «вкрай стурбований» тим, що Іран вирішив перевищити ліміт на збагачення урану, встановлений угодою 2015 року.

США вийшли з ядерної угоди з Іраном у травні минулого року. Відтоді відносини між Тегераном та Заходом усе більше погіршуються.