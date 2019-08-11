Прем’єр Британії хоче розширити тюрми на 10 тисяч місць



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Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон

Після сплеску насильницьких злочинів... прийшов час діяти – Джонсон

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон пообіцяв створити додаткові 10 000 місць у в’язницях, а також розширити повноваження правоохоронних органів.

Про це повідомляє BBC.

За словами Джонсона, після «сплеску насильницьких злочинів... прийшов час діяти».

Очікується, що 10 000 нових тюремних місць будуть створені шляхом будівництва нових в’язниць і розширення існуючих тюрем. План обійдеться у суму до 2,5 млрд. фунтів стерлінгів.

Джонсон також вважає, що багато злочинців, засуджених за тяжкі злочини, виходять на свободу занадто рано, і необхідні більш жорсткі покарання.

«Ми повинні жорстко боротися зі злочинністю, – заявив він. – Це означає, що треба жорстко карати злочинців. Нам потрібно змінити баланс страху. Я хочу, щоб злочинці боялися, а не громадськість.»

Також Джонсон виступив за розширення повноважень поліції, щоб правоохоронці могли зупиняти і обшукувати людей на вулицях навіть без обґрунтованої підозри.

Минулого місяця уряд також зобов’язався набрати 20 000 додаткових поліцейських.