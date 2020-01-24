Прем'єр Британії Джонсон підписав угоду щодо Brexit



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Прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон

Згідно з домовленостями, Велика Британія припиняє бути членом ЄС 31 січня

Прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон підписав угоду про умови виходу країни зі складу Європейського Союзу.

Про це повідомляє The Telegraph.

Згідно з домовленостями, Велика Британія припиняє бути членом ЄС 31 січня.

Підписуючи угоду, Джонсон заявив, що це «фантастичний момент», який «підбив підсумки референдуму 2016 року і поклав кінець тривалим суперечкам і розбіжностям».

Зазначимо, що сьогодні президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і глава Європейської ради Шарль Мішель підписали угоду про вихід Великої Британії з ЄС.

Законопроєкт про вихід Великої Британії з Євросоюзу набрав чинності після схвалення документу королевою Єлизаветою ІІ.

Британія перестане бути членом Європейського Союзу 31 січня.

Раніше законопроєкт про вихід Великої Британії з ЄС у середу, 22 січня, пройшов усі етапи затвердження в парламенті.