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    У світі

    Прем'єр Британії Джонсон підписав угоду щодо Brexit

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    Прем'єрміністр Великої Британії&nbsp;Борис Джонсон - Прем'єр Британії Джонсон підписав угоду щодо Brexit
    Прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон

    Згідно з домовленостями, Велика Британія припиняє бути членом ЄС 31 січня

    Прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон підписав угоду про умови виходу країни зі складу Європейського Союзу.

    Про це повідомляє The Telegraph.

    Згідно з домовленостями, Велика Британія припиняє бути членом ЄС 31 січня.

    Підписуючи угоду, Джонсон заявив, що це «фантастичний момент», який «підбив підсумки референдуму 2016 року і поклав кінець тривалим суперечкам і розбіжностям».

    Зазначимо, що сьогодні президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і глава Європейської ради Шарль Мішель підписали угоду про вихід Великої Британії з ЄС.

    Законопроєкт про вихід Великої Британії з Євросоюзу набрав чинності після схвалення документу королевою Єлизаветою ІІ.

    Британія перестане бути членом Європейського Союзу 31 січня.

    Раніше законопроєкт про вихід Великої Британії з ЄС у середу, 22 січня, пройшов усі етапи затвердження в парламенті.

    ЄС Brexit політика Велика Британія уряд Борис Джонсон
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