Прем'єр Британії Джонсон підписав угоду щодо Brexit
Згідно з домовленостями, Велика Британія припиняє бути членом ЄС 31 січня
Прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон підписав угоду про умови виходу країни зі складу Європейського Союзу.
Про це повідомляє The Telegraph.
Згідно з домовленостями, Велика Британія припиняє бути членом ЄС 31 січня.
Підписуючи угоду, Джонсон заявив, що це «фантастичний момент», який «підбив підсумки референдуму 2016 року і поклав кінець тривалим суперечкам і розбіжностям».
Зазначимо, що сьогодні президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і глава Європейської ради Шарль Мішель підписали угоду про вихід Великої Британії з ЄС.
Законопроєкт про вихід Великої Британії з Євросоюзу набрав чинності після схвалення документу королевою Єлизаветою ІІ.
Британія перестане бути членом Європейського Союзу 31 січня.
Раніше законопроєкт про вихід Великої Британії з ЄС у середу, 22 січня, пройшов усі етапи затвердження в парламенті.