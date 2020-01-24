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    У Брюсселі глави ЄС підписали угоду про Brexit

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    Урсула фон дер Ляєн і Шарль Мішель 24 січня підписали угоду про вихід Великої Британії з ЄС - У Брюсселі глави ЄС підписали угоду про Brexit
    Урсула фон дер Ляєн і Шарль Мішель 24 січня підписали угоду про вихід Великої Британії з ЄС

    Ми починаємо новий розділ як партнери і союзники - зазначив глава Євроради

    Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і глава Європейської ради Шарль Мішель підписали угоду про вихід Великої Британії з ЄС. Про це повідомив у Twitter глава Євроради.

    «Сьогодні я підписав Угоду про вихід Великої Британії з ЄС разом з Урсулою фон дер Ляєн. Все неминуче зміниться, але наша дружба залишиться. Ми починаємо нову главу як партнери і союзники», - написав глава Європейської ради.

    Фон дер Ляєн на своїй сторінці написала, що після підписання документа відкривається можливість його ратифікації Європейським парламентом.

    Законопроєкт про вихід Великої Британії з Євросоюзу набрав чинності після схвалення документу королевою Єлизаветою ІІ.

    Британія перестане бути членом Європейського Союзу 31 січня.

    Раніше законопроєкт про вихід Великої Британії з ЄС у середу, 22 січня, пройшов усі етапи затвердження в парламенті.

    Це сталося після кількох поразок уряду, коли Палата лордів (верхня палата британського парламенту) більшістю проголосувала за забезпечення прав дітей-біженців на возз'єднання зі своїми родинами у Великій Британії після Brexit.

    ЄС Brexit Twitter
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