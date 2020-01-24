У Брюсселі глави ЄС підписали угоду про Brexit
Ми починаємо новий розділ як партнери і союзники - зазначив глава Євроради
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і глава Європейської ради Шарль Мішель підписали угоду про вихід Великої Британії з ЄС. Про це повідомив у Twitter глава Євроради.
«Сьогодні я підписав Угоду про вихід Великої Британії з ЄС разом з Урсулою фон дер Ляєн. Все неминуче зміниться, але наша дружба залишиться. Ми починаємо нову главу як партнери і союзники», - написав глава Європейської ради.
Today I signed the UK Withdrawal Agreement for the EU together with @vonderleyen— Charles Michel (@eucopresident) January 24, 2020
Things will inevitably change but our friendship will remain. We start a new chapter as partners and allies.
Hâte d’écrire ensemble cette nouvelle page. pic.twitter.com/a7zmGeBwZS
Фон дер Ляєн на своїй сторінці написала, що після підписання документа відкривається можливість його ратифікації Європейським парламентом.
Законопроєкт про вихід Великої Британії з Євросоюзу набрав чинності після схвалення документу королевою Єлизаветою ІІ.
Британія перестане бути членом Європейського Союзу 31 січня.
Раніше законопроєкт про вихід Великої Британії з ЄС у середу, 22 січня, пройшов усі етапи затвердження в парламенті.
Це сталося після кількох поразок уряду, коли Палата лордів (верхня палата британського парламенту) більшістю проголосувала за забезпечення прав дітей-біженців на возз'єднання зі своїми родинами у Великій Британії після Brexit.