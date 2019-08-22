  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Макрон відхилив вимогу Британії переглянути умови Brexit

    • Розсилка
    Президент Франції Еммануель Макрон - Макрон відхилив вимогу Британії переглянути умови Brexit
    Президент Франції Еммануель Макрон

    Президент Франції заявив, що перегляд умов, запропонованих у даний час британцями, не є оптимальним варіантом

    Президент Франції Еммануель Макрон висловив незгоду з вимогою британського прем'єра Боріса Джонсона скасувати пункт угоди Лондона з Брюсселем, який стосується ірландського кордону.

    «Перегляд умов, запропонованих у даний час британцями, не є оптимальним варіантом, і про це завжди казав голова Європейської ради Дональд Туск», - прокоментував Макрон звернення Джонсона.

    Нагадаємо, прем’єрміністр Великої Британії Боріс Джонсон звернувся напряму до президента Європейської Ради Дональда Туска із закликом переглянути угоду про Brexit, вилучивши з неї механізм «бекстоп», метою якого є запобігти появі жорсткого кордону між Ірландією і Північною Ірландією.

    У відповідь Туск заявив, що Євросоюз не переглядатиме угоду про Brexit в частині механізму «бекстоп».

    Читайте також
    Brexit політика Велика Британія Дональд Туск Еммануель Макрон президент Боріс Джонсон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ