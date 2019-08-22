Макрон відхилив вимогу Британії переглянути умови Brexit



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Франції Еммануель Макрон

Президент Франції заявив, що перегляд умов, запропонованих у даний час британцями, не є оптимальним варіантом

Президент Франції Еммануель Макрон висловив незгоду з вимогою британського прем'єра Боріса Джонсона скасувати пункт угоди Лондона з Брюсселем, який стосується ірландського кордону.

«Перегляд умов, запропонованих у даний час британцями, не є оптимальним варіантом, і про це завжди казав голова Європейської ради Дональд Туск», - прокоментував Макрон звернення Джонсона.

Нагадаємо, прем’єрміністр Великої Британії Боріс Джонсон звернувся напряму до президента Європейської Ради Дональда Туска із закликом переглянути угоду про Brexit, вилучивши з неї механізм «бекстоп», метою якого є запобігти появі жорсткого кордону між Ірландією і Північною Ірландією.

У відповідь Туск заявив, що Євросоюз не переглядатиме угоду про Brexit в частині механізму «бекстоп».