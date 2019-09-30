Україна і Британія укладуть нову угоду після Brexit



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Після виходу Британії з Євросоюзу, новий договір замінить Угоду про асоціацію у відносинах двох країн

Україна укладе з Великою Британією новий договір після того, як Британія завершить процедуру припинення свого членства в Європейському союзі.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України на своїй сторінці у Твіттері.

Зазначається, що заступник міністра Василь Боднар зустрівся з головним переговорником з країнами Східної Європи та Центральної Азії департаменту економічної дипломатії МЗС Великої Британії Сарою Крофт.

У МЗС повідомили, що на зустрічі було обговорено питання укладення нової угоди, яка після виходу Британії з Євросоюзу замінить Угоду про асоціацію у відносинах двох країн.

«Маємо спільне розуміння щодо амбітності цього двостороннього документу, що відповідатиме високому рівню наших відносин», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Британія та Європейський союз не змогли досягнути результатів після переговорів щодо виходу Сполученого Королівства з блоку (Brexit). Переговори щодо Brexit завершилися безрезультатно.