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    Суспільство

    Україна і Британія укладуть нову угоду після Brexit

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    Україна і Британія укладуть нову угоду після Brexit

    Після виходу Британії з Євросоюзу, новий договір замінить Угоду про асоціацію у відносинах двох країн

    Україна укладе з Великою Британією новий договір після того, як Британія завершить процедуру припинення свого членства в Європейському союзі.

    Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України на своїй сторінці у Твіттері.

    Зазначається, що заступник міністра Василь Боднар зустрівся з головним переговорником з країнами Східної Європи та Центральної Азії департаменту економічної дипломатії МЗС Великої Британії Сарою Крофт.

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    У МЗС повідомили, що на зустрічі було обговорено питання укладення нової угоди, яка після виходу Британії з Євросоюзу замінить Угоду про асоціацію у відносинах двох країн.

    «Маємо спільне розуміння щодо амбітності цього двостороннього документу, що відповідатиме високому рівню наших відносин», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, Британія та Європейський союз не змогли досягнути результатів після переговорів щодо виходу Сполученого Королівства з блоку (Brexit). Переговори щодо Brexit завершилися безрезультатно.

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    МЗС Brexit Василь Боднар Велика Британія Україна
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