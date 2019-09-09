Прем'єр Ізраїлю переплутав Бориса Джонсона з Борисом Єльциним
Нетаньяху після помилки віджартувався і сказав, що він просто перевіряв, чи уважно його слухають
Прем'єрміністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху переплутав прем'єра Великобританії Бориса Джонсона з першим президентом Росії Борисом Єльциним.
Про це повідомляє Haaretz.
«Я повернувся з дуже приємного візиту в Лондон, де зустрівся із прем'єрміністром Борисом Єльциним і міністром оборони США», - сказав Нетаньяху під час засідання уряду.
Присутні відразу ж його поправили на Джонсона. На що Нетаньяху посміхнувся і сказав, що він просто перевіряв, чи уважно його слухають.
Нагадаємо, згідно з ухваленим парламентом законопроєктом щодо продовження терміну Brexit голова уряду Британії Борис Джонсон може постати перед судом у випадку ігнорування вимог закону.
Як повідомлялося, британський міністр з питань праці і пенсій Ембер Радд подала в суботу у відставку на тлі кризи в правлячій Консервативній партії через Brexit.