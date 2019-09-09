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    У світі

    Прем'єр Ізраїлю переплутав Бориса Джонсона з Борисом Єльциним

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    Борис Джонсон зустрівся у Лондоні з&nbsp;Біньяміном Нетаньяху - Прем'єр Ізраїлю переплутав Бориса Джонсона з Борисом Єльциним
    Борис Джонсон зустрівся у Лондоні з Біньяміном Нетаньяху

    Нетаньяху після помилки віджартувався і сказав, що він просто перевіряв, чи уважно його слухають

    Прем'єрміністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху переплутав прем'єра Великобританії Бориса Джонсона з першим президентом Росії Борисом Єльциним.

    Про це повідомляє Haaretz.

    «Я повернувся з дуже приємного візиту в Лондон, де зустрівся із прем'єрміністром Борисом Єльциним і міністром оборони США», - сказав Нетаньяху під час засідання уряду.

    Присутні відразу ж його поправили на Джонсона. На що Нетаньяху посміхнувся і сказав, що він просто перевіряв, чи уважно його слухають.

    Нагадаємо, згідно з ухваленим парламентом законопроєктом щодо продовження терміну Brexit голова уряду Британії Борис Джонсон може постати перед судом у випадку ігнорування вимог закону. 

    Як повідомлялося, британський міністр з питань праці і пенсій Ембер Радд подала в суботу у відставку на тлі кризи в правлячій Консервативній партії через Brexit.

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