Прем'єр Ізраїлю переплутав Бориса Джонсона з Борисом Єльциним



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Борис Джонсон зустрівся у Лондоні з Біньяміном Нетаньяху

Нетаньяху після помилки віджартувався і сказав, що він просто перевіряв, чи уважно його слухають

Прем'єрміністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху переплутав прем'єра Великобританії Бориса Джонсона з першим президентом Росії Борисом Єльциним.

Про це повідомляє Haaretz.

«Я повернувся з дуже приємного візиту в Лондон, де зустрівся із прем'єрміністром Борисом Єльциним і міністром оборони США», - сказав Нетаньяху під час засідання уряду.

Присутні відразу ж його поправили на Джонсона. На що Нетаньяху посміхнувся і сказав, що він просто перевіряв, чи уважно його слухають.

Нагадаємо, згідно з ухваленим парламентом законопроєктом щодо продовження терміну Brexit голова уряду Британії Борис Джонсон може постати перед судом у випадку ігнорування вимог закону.

Як повідомлялося, британський міністр з питань праці і пенсій Ембер Радд подала в суботу у відставку на тлі кризи в правлячій Консервативній партії через Brexit.