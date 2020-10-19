У Болівії завершилися президентські і парламентські вибори
Крім президента, громадяни Болівії вибирали 130 депутатів і 36 сенаторів Багатонаціональної законодавчої асамблеї
Голосування на президентських і парламентських виборах завершилося в Болівії.
Про це повідомляє видання AS.
Як стало відомо, 5134 виборчі дільниці були закриті в 17:00 за місцевим часом (00:00 за київським часом).
Крім президента, громадяни Болівії вибирали 130 депутатів і 36 сенаторів Багатонаціональної законодавчої асамблеї.
Голова Верховного суду Болівії Сальвадор Ромеро заявив агентству Infobae Amеrica, що день виборів пройшов спокійно.
Претендентами на посаду президента країни є п'ять кандидатів. Передбачається, що основна боротьба розгорнеться між Луїсом Арсе, екс-міністром економіки і прихильником колишнього президента Ево Моралеса, і екс-президентом Карлосом Месой, який був главою держави з жовтня 2003 по червень 2005-го року.