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    У світі

    У Болівії завершилися президентські і парламентські вибори

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    У Болівії завершилися президентські і парламентські вибори - У Болівії завершилися президентські і парламентські вибори
    У Болівії завершилися президентські і парламентські вибори

    Крім президента, громадяни Болівії вибирали 130 депутатів і 36 сенаторів Багатонаціональної законодавчої асамблеї

    Голосування на президентських і парламентських виборах завершилося в Болівії.

    Про це повідомляє видання AS.

    Як стало відомо, 5134 виборчі дільниці були закриті в 17:00 за місцевим часом (00:00 за київським часом).

    Крім президента, громадяни Болівії вибирали 130 депутатів і 36 сенаторів Багатонаціональної законодавчої асамблеї.

    Голова Верховного суду Болівії Сальвадор Ромеро заявив агентству Infobae Amеrica, що день виборів пройшов спокійно.

    Претендентами на посаду президента країни є п'ять кандидатів. Передбачається, що основна боротьба розгорнеться між Луїсом Арсе, екс-міністром економіки і прихильником колишнього президента Ево Моралеса, і екс-президентом Карлосом Месой, який був главою держави з жовтня 2003 по червень 2005-го року.

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