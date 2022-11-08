Прессекретар президента Чехії відгуляв весілля з біженкою з України (фото)
Церемонія вінчання пройшла у костелі у п'ятницю, 4 листопада
Прессекретар президента Чехії Іржи Овчачек одружився з українкою, яка втекла від війни. Про це повідомляє чеське видання Blesk.
43-річний прессекретар президента Чехії Їржі Овчачек днями перестав холостякувати. Він одружився з українкою, яка втекла від війни до Чехії.
Церемонія пройшла у костелі у п'ятницю, 4 листопада. На ній були присутні лише родичі та найближчі друзі. Наразі молодята проводять медовий місяць у Чехії.
Зі своєю майбутньої дружиною Іржі познайомився навесні в Чехії. Чоловік запропонував жінці та її сину від перших стосунків пожити в його будинку в межах допомоги біженцям.
Овчачек є прессекретарем президента Чехії Милоша Земана з 2013 року.
Нагадаємо, посол України у Великій Британії пояснив, у чому унікальність наших біженців.
До відома, у Чехії суд міста Кладно засудив до тюремного ув’язнення двох чеських блогерів, яких звинувачували у розпалюванні ненависті щодо українців. 26 жовтня суд засудив Томаша Чермака до шести місяців тюремного ув'язнення, а Патріка Тушла – до 10 місяців.
Як стало відомо раніше, Чехія відправить в Україну новий пакет військової підтримки.
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