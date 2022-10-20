Чехія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні

Уряд Чехії схвалив новий пакет військової допомоги Україні

Чехія відправить в Україну новий пакет військової підтримки. Про це повідомила міністр оборони Чехії Яна Чернохова.

«Ми тримаємо слово і продовжуємо підтримувати Україну військовими поставками. На засіданні уряду я продовжую виносити на затвердження військову техніку, яку ми можемо віддати. Два тижні тому – на майже 400, а сьогодні – на 22 млн крон», – написала вона та вибачилася, що не може бути більш конкретною.

Зазначимо, 5 жовтня уряд Чехії схвалив подальше надання допомоги Україні для протистояння вторгненню Росії. До нових постачань, зокрема, увійде важка техніка.

Також раніше стало відомо, що Чехія буде виділяти щороку упродовж 2023-2025 років на відновлення України 500 млн крон. Як повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ Чехії, МЗС і Міністерство промисловості та торгівлі країни представили програму допомоги Україні на 2023-2025 роки. У ній передбачили гуманітарні, стабілізаційні, відновлювальні та економічні аспекти допомоги Україні.

Нагадаємо, раніше президент Чехії дав пораду, як реагувати на ядерні погрози Путіна. Президент Чехії Мілош Земан вважає, що Росія загрожує застосуванням тактичної ядерної зброї у конфлікті з Україною, і закликає ЄС та союзників дати «рішучу військову відповідь», якщо це станеться.

Відомо також, що уряд Чехії планує 31 жовтня масштабний візит до Києва за участі близько половини міністрів.