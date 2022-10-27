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Розпалювали ненависть до українців. Суд у Чехії відправив до в’язниці двох блогерів

Надія Клочко
glavcom.ua
Розпалювали ненависть до українців. Суд у Чехії відправив до в’язниці двох блогерів
Томаш Тушл та Томаш Чермак отримали покарання за образу українців
фото: novinky.cz

Суддя вирішив, що блогери розпалювали ненависть та звели наклеп на українську націю

У Чехії суд міста Кладно засудив до тюремного ув’язнення двох чеських блогерів, яких звинувачували у розпалюванні ненависті щодо українців. 26 жовтня суд засудив Томаша Чермака до шести місяців тюремного ув'язнення, а Патріка Тушла – до 10 місяців. Наразі рішення суду ще не набуло чинності, повідомляє «Радіо Прага».

У своїх відео блогери намагались принизити українців та вульгарно висловлювались щодо української нації. Зокрема, були такі заяви, як «нехай вони повертаються до Києва» чи «зрештою, це є звичайна окупація, те, що вони тут роблять».

За словами судді Віта Соховського, блогери розпалювали ненависть та звели наклеп на українську націю. Прокуратура характеризувала дії підсудних суспільно небезпечними.

Томаш Тушл заявив у суді, що він не почувається винним, «нічого не має проти українців загалом, але «лише засудив дії деяких українських націоналістів». Він перепросив за ненормативну лексику, яка пролунала у його відео, визнавши, що це було недоречно.

Томаш Чермак заявив, що припустився помилки, а також визнав недоречність свого висловлювання. Чермак заявив, що не вірив у те, що говорив у публічному відео, але «хотів привернути ширшу увагу до запису». Він зізнався, що на його рахунок надійшли десятки пожертвувань, сума одного з яких складала сто крон.

Тушл також повідомив, що загалом він завдяки своєму відео отримав до 20 тис. крон. За його словами, це був рахунок його маленької доньки, номер якої він розмістив у соціальних мережах. Раніше він був двічі судимий за крадіжку та погрози.

Нагадаємо, як стало відомо раніше, Чехія відправить в Україну новий пакет військової підтримки.

До слова, раніше повідомлялося, що у чеському місті Літомержиці невідомий розмалював постамент пам'ятника полеглим червоноармійцям, візуально перетворивши його на пральну машину. Відповідні фотографії з'явилися у соцмережах у середу, 25 жовтня, пишуть чеські ЗМІ.

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Теги: біженці суд Чехія

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