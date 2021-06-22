Президент Філіппін пригрозив громадянам в'язницею за відмову від вакцинації

«Якщо ви не вакцинована людина і потенційний носій, щоб захистити людей я повинен ізолювати вас в тюрмі», – заявив філіппінський лідер Родріго Дутерте

Міністр юстиції Філіппін заперечив слова президента, адже у країні немає закону, що зобовʼязує громадян проходити вакцинацію

Президент Філіппін Родріго Дутерте пригрозив ковід-дисидентам арештами за відмову від вакцинації. Про це пише Time.

«Якщо ви не вакцинована людина і потенційний носій, щоб захистити людей я повинен ізолювати вас в тюрмі. Зрозумійте мене правильно, в нашій країні криза. Мене дратують філіппінці, які не прислухаються до уряду», – заявив філіппінський лідер Родріго Дутерте.

За його словами, сільські керівники повинні вести список тих, хто відмовився від вакцинації.

Міністр юстиції Філіппін заперечив слова президента, адже у країні немає закону, що зобовʼязує громадян проходити вакцинацію. Представник президента також заявив на брифінгу, що вакцинація залишається добровільною, додавши, що слова президента були покликані «підкреслити, що держава може зробити».

Зазначимо, що країна повністю вакцинувала 2,1 млн людей (населення країни 110 млн), мета до кінця року – щепити 70 млн людей.

Нагадаємо, у столиці Філіппін Манілі застрелили 63-річного чоловіка, який порушив умови карантину і погрожував поліцейським.

До слова, в Україні почалася вакцинація від коронавірусу робочих колективів.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 296 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві, Запорізькій області.

Також повідомлялося, що МЗС і МОЗ домовилися, як боротися з новим штамом «Дельта».