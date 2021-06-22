Україна отримає частину американських вакцин проти Covid-19

75% від даних доз США будуть розподілені через Covax, а 25% будуть передані безпосередньо певним країнам

Сполучені Штати Америки передадуть 55 мільйонів доз вакцини проти Covid-19 від Pfizer\BioNtech 92 країнам. Україна також отримає частину цих вакцин. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Партія 55 мільйонів доз вакцини проти Covid-19 від Pfizer\BioNtech, яку США закуплять за власні кошти, є вже другою частиною програми поставок 80 мільйонів доз вакцин для незаможних країн. Перша партія із 25 мільйонів доз вже була розподілена, і Україна також отримала частину з них

75% від даних доз США будуть розподілені через Covax, а 25% будуть передані безпосередньо певним країнам.

«Близько 14 мільйонів, або 25% з цих 55 мільйонів вакцин,будуть передані з регіональними пріоритетами та іншим одержувачам, таким як: Колумбія, Аргентина, Гаїті, інші країни Карибської спільноти, Домініканська Республіка, Коста-Ріка, Панама, Афганістан, Бангладеш, Пакистан, Філіппіни, В'єтнам, Індонезія, Південна Африка, Нігерія, Кенія, Гана, Кабо-Верде, Єгипет, Йорданія, Ірак, Ємен, Туніс, Оман, Західний берег і Газа, Україна, Косово, Грузія, Молдова та Боснія», – повідомили в Білому домі.

Читайте також інтерв'ю: