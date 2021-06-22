Covid-19 в Україні: за добу менше 300 заражень

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ

В Україні виявили 296 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві, Запорізькій області. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

За добу госпіталізували 318 осіб. Від хвороби померла 21 людина, а одужали 829 осіб. За вчора протестували методом ПЛР – 11 881 особу, методом ІФА – 1 448 осіб, експрес-тестами – 4 100 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (87), Запорізькій (30), Чернігівській (19), Миколаївській (18) та Чернівецькій (18) областях.

За весь час пандемії:

захворіли 2 230 142 особи;

одужали 2 152 969 осіб;

померли 52 053 пацієнти.

Тим часом, за даними ВООЗ, кількість інфікованих Covid-19 знижується по всьому світу. Однак кількість нових випадків і смертей все ще залишається високою. «У всьому світі кількість нових зареєстрованих випадків Covid-19 знижується вже 8 тижнів поспіль, а кількість смертей знижується сьомий тиждень поспіль. Це хороша новина, але кількість нових випадків інфікування й смертності в усьому світі залишається високою» – заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреисус.