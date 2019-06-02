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    У світі

    Президент Ірану назвав умови для переговорів з США

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    Президент Ірану Хассан Рухані - Президент Ірану назвав умови для переговорів з США
    Президент Ірану Хассан Рухані

    Іран чекає від США «поваги»

    Президент Ірану Хассан Рухані припустив, що його країна, можливо, забажає провести переговори, якщо Сполучені Штати проявлять до них повагу і не чинитимуть тиск на Тегеран.

    Про це повідомляє Reuters із посиланням на напівофіційне інформаційне агентство Fars.

    «Ми за логіку і переговори, якщо (інша сторона) з повагою сідає за стіл переговорів і дотримується міжнародних правил, а не видає наказ вести переговори», - заявив Рухані.

    Нагадаємо, декілька днів тому верховний лідер Ірану відмовився вести переговори з США.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп надав дозвіл виконуючому обов’язки міністра оборони США Патріку Шенагену на відправку додаткових військових засобів у регіон Перської затоки задля протидії загрозам з боку Ірану.

    У травні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив, що його країна виходить з ядерної угоди з Іраном.

    Трамп заявив, що Іран, всупереч запевненням, розробляв ядерну зброю.

    Натомість Іран пригрозив кораблям США секретною зброєю.

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