Президент Ірану назвав умови для переговорів з США
Іран чекає від США «поваги»
Президент Ірану Хассан Рухані припустив, що його країна, можливо, забажає провести переговори, якщо Сполучені Штати проявлять до них повагу і не чинитимуть тиск на Тегеран.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на напівофіційне інформаційне агентство Fars.
«Ми за логіку і переговори, якщо (інша сторона) з повагою сідає за стіл переговорів і дотримується міжнародних правил, а не видає наказ вести переговори», - заявив Рухані.
Нагадаємо, декілька днів тому верховний лідер Ірану відмовився вести переговори з США.
Раніше ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп надав дозвіл виконуючому обов’язки міністра оборони США Патріку Шенагену на відправку додаткових військових засобів у регіон Перської затоки задля протидії загрозам з боку Ірану.
У травні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив, що його країна виходить з ядерної угоди з Іраном.
Трамп заявив, що Іран, всупереч запевненням, розробляв ядерну зброю.
Натомість Іран пригрозив кораблям США секретною зброєю.