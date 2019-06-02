Президент Ірану назвав умови для переговорів з США



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Президент Ірану Хассан Рухані

Іран чекає від США «поваги»

Президент Ірану Хассан Рухані припустив, що його країна, можливо, забажає провести переговори, якщо Сполучені Штати проявлять до них повагу і не чинитимуть тиск на Тегеран.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на напівофіційне інформаційне агентство Fars.

«Ми за логіку і переговори, якщо (інша сторона) з повагою сідає за стіл переговорів і дотримується міжнародних правил, а не видає наказ вести переговори», - заявив Рухані.

Нагадаємо, декілька днів тому верховний лідер Ірану відмовився вести переговори з США.

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп надав дозвіл виконуючому обов’язки міністра оборони США Патріку Шенагену на відправку додаткових військових засобів у регіон Перської затоки задля протидії загрозам з боку Ірану.

У травні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив, що його країна виходить з ядерної угоди з Іраном.

Трамп заявив, що Іран, всупереч запевненням, розробляв ядерну зброю.

Натомість Іран пригрозив кораблям США секретною зброєю.