Верховний лідер Ірану відмовився вести переговори з США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї

В Ірані вважають, що переговори з США «не приносять ніякої користі, а приносять лише шкоду»

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що його країна не буде вести переговори з США щодо питань ядерної угоди.

Про це повідомляє Reuters .

«Ми вже ми говорили, що не вестимемо переговори з США, тому що вони не приносять ніякої користі, а приносять лише шкоду», - заявив Алі Хаменеї.

Він зазначив, що діалог між країнами можливий тільки в разі скасування американських санкцій.

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп надав дозвіл виконуючому обов’язки міністра оборони США Патріку Шенагену на відправку додаткових військових засобів у регіон Перської затоки задля протидії загрозам з боку Ірану.

У травні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив, що його країна виходить з ядерної угоди з Іраном.

Трамп заявив, що Іран, всупереч запевненням, розробляв ядерну зброю.

Минулого тижня Іран пригрозив кораблям США секретною зброєю.