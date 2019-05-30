Верховний лідер Ірану відмовився вести переговори з США
Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї
В Ірані вважають, що переговори з США «не приносять ніякої користі, а приносять лише шкоду»
Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що його країна не буде вести переговори з США щодо питань ядерної угоди.
Про це повідомляє Reuters .
«Ми вже ми говорили, що не вестимемо переговори з США, тому що вони не приносять ніякої користі, а приносять лише шкоду», - заявив Алі Хаменеї.
Він зазначив, що діалог між країнами можливий тільки в разі скасування американських санкцій.
Раніше ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп надав дозвіл виконуючому обов’язки міністра оборони США Патріку Шенагену на відправку додаткових військових засобів у регіон Перської затоки задля протидії загрозам з боку Ірану.
У травні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив, що його країна виходить з ядерної угоди з Іраном.
Трамп заявив, що Іран, всупереч запевненням, розробляв ядерну зброю.
Минулого тижня Іран пригрозив кораблям США секретною зброєю.