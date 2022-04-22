Президент Євроради закликав Путіна зробити хорошу справу на Великдень

Про відкриття гумкоридору з Маріуполя Путіна закликає майже весь світ

Мішель сподівається, що Путін ще може дослухатися до закликів світових лідерів

Президент Європейської Ради Шарль Мішель сьогодні під час телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним закликав його відкрити гуманітарні коридори з Маріуполя та інших українських міст. Про це Шарль Мішель написав у Twitter.

«Телефонна розмова з президентом Путіним. Наполегливо закликав його до негайного гуманітарного доступу та безпечного виходу з Маріуполя та інших оточених міст, тим більше з нагоди православного Великодня», – написав Мішель.

Він додав, що твердо підтвердив позицію ЄС. Це підтримка України та її суверенітету, засудження та санкції за агресію Росії.

«Наша єдність, принципи та цінності непорушні», – зазначив президент Європейської Ради.

До слова, МВС висловило цікаву думку про нашуміле відео зустрічі Путіна з Шойгу. Ймовірно, що у відео, де Путін хапався за стіл, росіяни знову використали спецефекти, а Путін та Шойгу насправді не зустрічались наживо.

Російські фашисти обстрілюють «Азовсталь» у Маріуполі з «Градів» та одночасно пропонують «зелений коридор». Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, «зелений коридор» росіян – це коридор смерті.

За даними розвідки російський диктатор Путін планує залучити до наступу маріупольський завод «Азовсталь» росгвардію та структури ФСБ.

Тим часом, начальник патрульної поліції Маріуполя розповів, як виживає місто.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку деблокади Маріуполя військовим шляхом. У знищеному окупантами Маріуполі перебуває 120 тис. населення. Ворог влаштовує примусову депортацію, а евакуаційна місія не може потрапити у місто. За час війни загинуло більше 20 тисяч мешканців Маріуполя.