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    МВС висловило цікаву думку про нашуміле відео зустрічі Путіна з Шойгу

    Володимир Путін міг не зустрічатися особисто зі своїм міністром оборони, а розмовляти з монітором&nbsp; - МВС висловило цікаву думку про нашуміле відео зустрічі Путіна з Шойгу
    Володимир Путін міг не зустрічатися особисто зі своїм міністром оборони, а розмовляти з монітором 
    фото: Скріншот із відео

    Радник очільника профільного міністерства вважає, що відео зустрічі Путіна з міністром оборони було змонтоване

    У МВС вважають, що президент РФ Володимир Путін 21 квітня не зустрічався з міністром оборони Сергієм Шойгу. Таку думку висловив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі телемарафону 22 квітня.

    Він припустив, що у відео, де Путін хапався за стіл, росіяни знову використали спецефекти, а Путін та Шойгу насправді не зустрічались наживо.

    «Судячи з всього, Путін сидить біля телевізора, а Шойгу − це примонтована людина на відео", – сказав Денисенко.

    Свою думку він аргументував тим, що за останній рік не було жодної зустрічі, де Путін сидів би так близько до свого співрозмовника. Навіть навпаки: увагу громадськості не один раз привертали відео. на яких Путіна та його співрозмовників розділяють гігантські столи.

    Нагадаємо, напередодні «господар Кремля» дивно поводився під час зустрічі з міністром оборони РФ: Путін сидів у неприродній позі та хапався руками за стіл.

    Соцмережі припускають, що кремлівський диктатор страждає на хворобу Паркінсона.

    Теги: росія МВС путін
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    МВС висловило цікаву думку про нашуміле відео зустрічі Путіна з Шойгу