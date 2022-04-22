МВС висловило цікаву думку про нашуміле відео зустрічі Путіна з Шойгу
Радник очільника профільного міністерства вважає, що відео зустрічі Путіна з міністром оборони було змонтоване
У МВС вважають, що президент РФ Володимир Путін 21 квітня не зустрічався з міністром оборони Сергієм Шойгу. Таку думку висловив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі телемарафону 22 квітня.
Він припустив, що у відео, де Путін хапався за стіл, росіяни знову використали спецефекти, а Путін та Шойгу насправді не зустрічались наживо.
«Судячи з всього, Путін сидить біля телевізора, а Шойгу − це примонтована людина на відео", – сказав Денисенко.
Свою думку він аргументував тим, що за останній рік не було жодної зустрічі, де Путін сидів би так близько до свого співрозмовника. Навіть навпаки: увагу громадськості не один раз привертали відео. на яких Путіна та його співрозмовників розділяють гігантські столи.
Нагадаємо, напередодні «господар Кремля» дивно поводився під час зустрічі з міністром оборони РФ: Путін сидів у неприродній позі та хапався руками за стіл.
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