Маріуполь: начальник патрульної поліції розповів, як виживає місто

Людям не вистачає води, їжі і медикаментів, але здаватися ніхто не збирається

У блокадному Маріуполі у цивільних та військових величезна нестача води, їжі та медикаментів, але здаватися оркам ніхто не збирається. Про це повідомив начальник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершінін.

Він також уточнив, що обстріли тривають постійно.

«Бувають моменти тиші, але обстріли проводяться постійно. Плюс постійні спроби штурму і хлопці героїчно б’ються, бо росіяни розбирають повністю будинки і ставлять танки, потім намагаються просуватися далі», – сказав Вершінін.

Правоохоронець також уточнив, що наразі відомо про декілька сотень цивільних, які перебувають поруч із військовими. «Декілька сотень цивільних. Було близько тисячі, але насправді ми точно не можемо порахувати, адже вони нам не підпорядковуються, ми за ними не стежимо. Вони перебувають в окремому сховищі, там у них своя комуна і вони самі там займаються своїми питання. Щодо медикаментів, то води, їжі і всього іншого – так існує величезний дефіцит. Ну не такі прям глобальні і критичні, що треба вже здаватися, і здаватися тут ніхто не збирається. Але є. Регулярно пропонують здати зброю, роблять коридори. Це публікується на їхніх офіційних джерелах розганяється по телеграм-каналах та всьому іншому. На зв’язок ніхто не виходить, бо ми з ними не спілкуємося», – уточнив начальник полції.

Вершінін повідомив проти кого українські воїни тримають оборону. «Хто воює? І росіяни, і кадирівці і ДНРівці. Усі разом воюють проти нас», - уточнив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку деблокади Маріуполя військовим шляхом.

Нагадаємо, раніше мер Маріуполя розповів, скількох мешканців вже вдалося евакуювати. 20 квітня гуманітарним коридором із Маріуполя вдалося виїхати чотирьом евакуаційним автобусам.

У знищеному окупантами Маріуполі перебуває 120 тис. населення. Ворог влаштовує примусову депортацію, а евакуаційна місія не може потрапити у місто. За час війни загинуло більше 20 тисяч мешканців Маріуполя.

20 квітня гуманітарним коридором із Маріуполя вдалося виїхати чотирьом евакуаційним автобусам.

Засновник і перший командир полку «Азов» Андрій Білецький вважає, що звільнити Маріуполь від російської окупації вдасться після успішної битви за Донбас.

Також радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео, на якому можна побачити, що окупанти завдають ударів не лише надпотужними бомбами по Азовсталі, але продовжують хаотичне завдання ударів по житловому сектору з артилерії та танків.