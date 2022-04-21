Путін і його «Сатана»: що пише світова преса про війну в Україні

Головними темами стали випробування нової ракети у Росії, захист Маріуполя та 5 мільйонів біженців із України

Світова преса активно висвітлює війну в Україні. Які саме теми та перших шпальтах газет були 21 квітня, проаналізував член Ради директорів Української асоціації видавців періодичної преси, медіа-експерт Сергій Чернявський.

Газети Британії та Шотландії

«Daily Telegraph» повідомляє про успішне випробування Росією нової ракети, яку газета називає «самою смертоносною зброєю у світі». У матеріалі йдеться, що президент Володимир Путін хвалився першим успішним випробуванням міжконтинентальної балістичної ракети, відомої як Satan II, яка може нести дюжину ядерних боєголовок і здатна вразити будь-яку точку світу.

«Останні часи» для українських військ у Маріуполі» – заголовок «The Guardian». Командувач українською морською піхотою, який б'ється в Маріуполі, заявив учора, що його військо, можливо, «чекають останні дні, якщо не години». Ще один російський ультиматум українським воїнам, що залишилися в обкладеному портовому місті, здатися або померти залишився без відповіді.

«Противник перевершує нас чисельністю 10 до одного», – заявив командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волина у відеозверненні, опублікованому у Facebook. «Ми звертаємось і благаємо всіх світових лідерів допомогти нам. Ми просимо їх скористатися процедурою евакуації та доставити нас на територію сторонньої держави».

Значні за чисельністю українські сили сформували завзятий опір на металургійному комбінаті «Азовсталь» у масі тунелів та майстерень, що розтягнулися, на площі чотири квадратні милі на південний схід від міста та останньому оплоті військ, що захищають Маріуполь.

За даними The Scotsman, тисячі мирних мешканців все ще перебувають у пастці у місті Маріуполь після чергової невдалої спроби евакуації з міста. Газета повідомляє, що російські війська готові захопити місто, оскільки в українських вояків закінчуються боєприпаси.

Європа

Швейцарія, видання «Tages-Anzeiger». Заголовок над малюнком: «Соммаруга скаржиться ядерній адміністрації у Відні». Війна в Україні посилила побоювання ядерної аварії. Тому Росія та Україна мають укласти угоду, яка гарантуватиме безпеку ядерної енергії.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) намагається виступити посередником, але поки що безуспішно. Ситуація також має процесуальний характер, тому що незалежність влади ставиться під сумнів, у тому числі вищим швейцарським державним органом, як тепер відомо. Федеральний радник Симонетта Соммаруга попросила генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі забезпечити, щоб його заступник, росіянин Михайло Чудаков, відмовився від завдань, пов'язаних із Росією чи Україною.

США

Видання «Chicago Tribunу». Коли 30 березня кількість українських біженців досягла 4 мільйонів людей, результат перевершив найпесимістичніші прогнози ООН. До середи це стало найбільшою кризою з біженцями у Європі з часів Другої світової війни.

Підпис під фото: «Автобус перевозить українських біженців до Польщі 28 березня після вторгнення Росії. Станом на середу з України втекли понад 5 мільйонів людей, а ще 13 мільйонів людей, як вважають, перебувають у пастці в постраждалих від війни районах країни».

Нагадаємо, попри бравурну заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що країна витримала перший санкційний удар, новини в російських ЗМІ говорять протилежне.

Зокрема, у матеріалах російської філії «Радіо Свобода» згадуються коментарі представників тамтешнього бізнесу про те, що країна «лягає» під Китай, а деякі галузі російської економіки уже перебувають на порозі краху – зокрема, життєво важливих ліків у аптеках різних регіонів РФ залишилося на кілька тижнів.

Нагадаємо, канцлер Австрії Карл Негаммер, який відвідав Володимира Путіна 11 квітня, заявив президенту Росії, що західні санкції будуть лише посилюватися.

Офіс президента України ж закликав Захід запровадити нафтове ембарго проти Росії.