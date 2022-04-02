Патріарх Кирило відзначився новими шокуючими заявами про спасительну місію на території Русі

Очільник РПЦ на початку війни благословив Путіна та російську армію на масові убивства українців

Очільник російської православної церкви Кирило привітав білоруського диктатора Олександра Лукашенка з днем єднання народів Білорусі та Росії.

Поздоровлення оприлюднено на сайті РПЦ.

У вітанні патріарх звертається до Лукашенка словами «Ваше Превосходительство».

Крім того, Кирило заявляє про «рятівну місію» російської церкви.

«Багатовікова духовна і культурна єдність братніх народів Росії та Білорусі в наші дні набуває особливого звучання, знаменуючи прагнення людей спільно відстоювати правду, творити своє майбутнє на підставі традиційних моральних цінностей. Здійснюючи спасительну місію на всьому просторі історичної Русі і свідчачи ближнім і далеким про Христа, що воскрес, російська православна церква незмінно закликає до добросусідства, миру та громадянської згоди», - заявив патріарх РПЦ.

Як відомо, 24 лютого, в день повномасштабного російського вторгнення в Україну, Кирило висловив сподівання, що Господь збереже російський, український та інші народи, які нібито духовно об'єднує Московська церква. Він повторив тези Путіна про те, що російський та український народи мають спільну багатовікову історію, що сягає Хрещення Русі Володимиром.

Нагадаємо, Лукашенко і Путін зідзвонилися у переддень російсько-білоруського свята, заснованого 1995 року на честь підписання договору про Союзну державу. Путін поінформував Лукашенка про хід «військової спецоперації». У версії кремлівської пресслужби, повномасштабна війна, яку розв’язала на території України Росія, тепер називається «спеціальною військовою операцією із захисту Донбасу».