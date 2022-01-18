Президенткою Європарламенту обрано депутатку з Мальти: що про неї відомо

За депутатку від групи європейських народників проголосували 458 депутатів при тому, що більшість повинна була скласти 309 голоси

На посаду президента Європейського парламенту другої половини каденції цієї інституції обрано депутатку від групи європейських народників, представницю Мальти Роберту Мецолу. Глава МЗС України Дмитро Кулеба вже привітав її з призначенням в Twitter.

«Вітаємо Роберту Мецолу з її обранням на пост президента Європейського парламенту. Бажаємо успіхів і сподіваємося на плідну співпрацю у розвитку сильнішої і безпечнішої Європи», – написав він.

Раніше Мецола обіймала посаду першого віцепрезидента Європарламенту, а з 11 січня після передчасної смерті президента Давида Сассолі, виконувала обов'язки президента.

Роберті Мецоле 43 роки, вона стала третьою жінкою, яка очолила Європейський парламент після Симони Вейл і Ніколь Фонтейн. За неї проголосували 458 депутатів при тому, що більшість повинна була скласти 309 голоси.

Мецола належить до фракції Європейської народної партії (ЄНП), вона є матір’ю чотирьох дітей і рішучою противницею абортів. Мецола – депутатка Європейського парламенту з 2013 року.

Варто відзначити, що мандат нинішнього Європейського парламенту розрахований на період з 2019 до 2024 року.

На посаду президента Європейського парламенту балотувалися чотири кандидати: Роберта Мецола (Європейська народна партія, Мальта), Аліса Кунке (Зелені, Швеція), Косма Злотовські (Європейські консерватори та реформісти, Польща) та Сіра Рего (Ліві, Іспанія).

Нагадаємо, 11 січня у віці 65 років помер президент Європейського парламенту Давід Сассолі.

У вересні 2021 року президента Європарламенту госпіталізували з пневмонією.

У листопаді повідомлялося, що пневмонія президента Європейського парламенту Давіда Сассолі викликана «хворобою легіонерів».

Зазначимо, що «хвороба легіонерів» у деяких випадках може призводити до смерті та переноситься через великі водопровідні системи.