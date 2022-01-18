Саботаж «слуг»: Рада прийняла лише 17% законопроєктів уряду Шмигаля

Аналітики відзначають, що показники успішності законодавчої роботи уряду Шмигаля є нижчими, ніж в попереднього прем’єр-міністра Олексія Гончарука

Монобільшість не додає голосів за урядові законопроєкти

Комітет виборців України (КВУ) проаналізував показники законодавчої роботи уряду Дениса Шмигаля. За даними КВУ законами стали лише 17% урядових законопроєктів. В середньому урядові ініціативи підтримували лише 213 депутатів «Слуги народу».

Всього за період із 5 березня 2020 року (призначення уряду Шмигаля) по 17 січня 2022 року Кабінетом міністрів було внесено на розгляд Ради 442 проєкти законів. Із них було прийнято (повернуто з підписом президента) 78 закони.

Серед прийнятих рішень авторства уряду: закони щодо протидії Covid-19, зміни до Закону «Про громадянство України» (щодо спрощеного набуття громадянства іноземцями, які брали участь у захисті територіальної цілісності України), зміни до Закону «Про лікарські засоби» (щодо державної реєстрації лікарських засобів), Закон про медіацію, зміни до законодавства щодо страхування сільськогосподарської продукції.

Аналітики відзначають, що показники успішності законодавчої роботи уряду Шмигаля є нижчими, ніж в попереднього прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Так, законами стали 22% законопроєктів, поданих урядом Гончарука.

Комітет виборців додає, що основна причина низьких показників законодавчої роботи уряду – недостатня підтримка з боку монобільшості. В середньому урядові законопроєкти підтримує лише 213 депутатів «Слуги народу» із загалом 242 нардепів. При цьому за законопроєкти авторства уряду голосує менше депутатів монобільшості, ніж щодо інших неурядових законопроектів.

«Монобільшість фактично саботує значну частину ініціатив уряду. Часто замість урядових законопроєктів приймаються схожі документи, однак авторства народних депутатів «Слуги народу». Лише 17% ухвалених законів – це вкрай низькі цифри, які свідчать про серйозні проблеми у взаємодії Верховної Ради та Кабінету міністрів», – зазначив голова Комітету виборців Олексій Кошель.

До слова, у Раді троє депутатів працюють без жодного помічника (список).