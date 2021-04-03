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    Україна звернулася до ООН щодо загострення на Донбасі

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    Українські дипломати поінформували партнерів-членів Радбезу ООН про загострення безпекової ситуації на Донбасі - Україна звернулася до ООН щодо загострення на Донбасі
    Українські дипломати поінформували партнерів-членів Радбезу ООН про загострення безпекової ситуації на Донбасі

    Україна цінує підтримку в ООН та впевнена, що спільні зусилля та тиск на Росію дозволять припинити військове нагнітання

    Українська делегація повідомила Раді безпеки ООН про загострення на лінії зіткнення на сході України та нарощування військової присутності Росії поблизу кордону.

    Про це повідомила місія України в ООН у Twitter

    «Поінформували партнерів-членів Радбезу ООН про загострення безпекової ситуації на Донбасі та нарощування військової присутності РФ на окупованих територіях і на кордоні з Україною. Цінуємо їхню підтримку, впевнені, що спільні зусилля та тиск на Росію дозволять припинити військове нагнітання», – йдеться у повідомленні.

    Раніше головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. У четвер російська армія почала масштабні навчання в окупованому Криму. Також навчання відбуватимуться у Волгоградській та Ростовській областях. Крім того, за інформацією Хомчака, Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.

    Президент Володимир Зеленський відреагував на стягування російських військ до українських кордонів і вважає, що Україна готова до провокацій ворога.

    Тим часом США посилюють розвідку в Європі через стягування російських військ до українських кордонів.

    Головне управління розвідки Міноборони 1 квітня повідомило, що країна-агресорка Росія завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.

    На нарощення військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували у США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії.

    У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

    2 квітня президент США Джозеф Байден провів першу телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Байден підтвердив підтримку України з боку США.

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    Теги: Росія Донбас ООН військові Україна кордон
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