  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Зеленський призначив представника України при Відділенні ООН

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зеленський призначив представника України при Відділенні ООН

    Раніше Володимир Зеленський звільнив послів України у 7 державах

    Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення представника України при Відділенні ООН.

    Про це пише пресслужба ОП.

    В указі від 6 квітня йдеться про призначення Євгенії Філіпенко Постійним представником України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

    Філіпенко до переходу на роботу в Женеву очолювала департамент міжнародних організацій МЗС.

    Раніше Володимир Зеленський звільнив послів України у 7 державах.

    Згідно з документами звільнено:

    • Юрія Полуреза з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Об'єднаних Арабських Еміратах, а також з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Бахрейн, Постійного представника України при Міжнародному агентстві з відновлювальних джерел енергії (IRENA) за сумісництвом;
    • Всеволодова Ченцова з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Нідерланди та з посади Постійного представника України при Організації по забороні хімічної зброї за сумісництвом;
    • Миколу Точицького з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Бельгія, а також з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України у Великому Герцогстві Люксембург, Представника України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії за сумісництвом;
    • Віктора Недопаса з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Ірак;
    • Андрія Бешту з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Таїланд, а також з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Лаоській Народно-Демократичній Республіці, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Союз М'янма за сумісництвом;
    • Вадима Вахрушева з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Саудівська Аравія, а також з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Султанаті Оман та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Єменській Республіці за сумісництвом.

    Крім того, указом №146/2021 звільнено Юрія Клименка з посади Постійного представника України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

    Теги: МЗС ООН Володимир Зеленський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies