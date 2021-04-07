Зеленський призначив представника України при Відділенні ООН

Раніше Володимир Зеленський звільнив послів України у 7 державах

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення представника України при Відділенні ООН.

Про це пише пресслужба ОП.

В указі від 6 квітня йдеться про призначення Євгенії Філіпенко Постійним представником України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

Філіпенко до переходу на роботу в Женеву очолювала департамент міжнародних організацій МЗС.

Раніше Володимир Зеленський звільнив послів України у 7 державах.

Згідно з документами звільнено:

Юрія Полуреза з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Об'єднаних Арабських Еміратах, а також з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Бахрейн, Постійного представника України при Міжнародному агентстві з відновлювальних джерел енергії (IRENA) за сумісництвом;

Всеволодова Ченцова з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Нідерланди та з посади Постійного представника України при Організації по забороні хімічної зброї за сумісництвом;

Миколу Точицького з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Бельгія, а також з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України у Великому Герцогстві Люксембург, Представника України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії за сумісництвом;

Віктора Недопаса з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Ірак;

Андрія Бешту з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Таїланд, а також з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Лаоській Народно-Демократичній Республіці, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Союз М'янма за сумісництвом;

Вадима Вахрушева з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Саудівська Аравія, а також з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Султанаті Оман та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Єменській Республіці за сумісництвом.

Крім того, указом №146/2021 звільнено Юрія Клименка з посади Постійного представника України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.