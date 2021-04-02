Радбез ООН одноголосно засудив вбивства сотень мирних жителів М'янми

Суботу, 27 березня, називають самим кровопролитним днем у М'янмі з початку протесту проти захоплення влади військовими

Радбез ООН почав обговорення останнього спалаху насильства в М'янмі в середу за пропозицією Великої Британії

Рада Безпеки ООН одноголосно засудила насильство щодо мирних демонстрантів з боку влади М'янми. Країни-учасники у своїй зафіксували «смерть сотень мирних жителів, в тому числі жінок і дітей».

Про це пише DW.

Радбез ООН почав обговорення останнього спалаху насильства в М'янмі в середу за пропозицією Великої Британії. Тільки в суботу, за даними ООН, в країні було вбито 107 осіб, у тому числі сім дітей. Суботу, 27 березня, називають самим кровопролитним днем у М'янмі з початку протесту проти захоплення влади військовими

Між тим спеціальний посланник глави ООН по М'янмі Крістін Шранер-Бургенер ще в середу закликала Радбез вдатися до негайних дій у світлі триваючого насильства.

«Вивчіть всі доступні інструменти, щоб зробити колективні дії і зробити те, що правильно, те, чого заслуговує народ М'янми – і тим самим запобігти катастрофі на різних рівнях у самому серці Азії», – підкреслила спецпосланець на засіданні Радбезу ООН.

Як відомо, 1 лютого у М’янмі стався військовий переворот, там оголосили режим надзвичайного стану на рік. Військові заявили, що президент країни Він М’їн і держрадниця Аун Сан Су Чжі були затримані у відповідь на «фальсифікацію виборів», які відбулись у листопаді 2020 року.

Переворот викликав численні протести, які подавлялися з допомогою військової сили. 3 березня у М’янмі був «найкривавіший день»: силовики вбили кілька десятків протестувальників.

Під час протестів 15 березня загинуло ще 39 осіб.

Також повідомлялося, що відеохостинг YouTube повідомив про видалення декількох каналів, що використовувалися військовими Мʼянми, які прийшли до влади внаслідок військового перевороту, а Сполучені Штати надали притулок всім громадянам Мʼянми, що опинилися на їх території.