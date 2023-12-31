Приголомшливі феєрверки та масштабні святкування: у яких країнах уже наступив 2024-й

Тисячі людей у східних регіонах планети вже святкують прихід Зеленого Дерев'яного Дракона

Поки українці готуються до приходу нового року, у деяких частинах світу вже на всю йде святкування. Наприклад, у Сіднеї небо запалили довгоочікуваним феєрверком біля визначних пам'яток міста, пише BBC.

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Тисячі людей у східних регіонах планети вже святкують прихід Зеленого Дерев'яного Дракона. Наступними Новий рік готуються зустрічати вже на азійському континенті – в Індії, Непалі, Таїланді та інших країнах

Першою країною, що зустріла Новий рік у світі став острів Кірибаті в Тихоокеанському регіоні – саме за цю особливість його і прозвали «Островом Різдва». Одразу після них 2024 рік прийшов у Нову Зеландію. Після 10-секундного зворотного відліку, спроєктованого на основу вежі Sky Tower в Окленді, розпочався сліпучий феєрверк, який не лишив присутніх байдужими.

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Також Новий рік завітав в Сіднеї в Австралії – там туристів та місцевих також дивували одним із найвидовищніших у світі новорічним феєрверком. Понад вісім тонн піротехніки запустили з Сіднейського мосту Харбор і Оперного театру.

Натовп почав збиратися з ще з самого ранку – люди сподівалися знайти гарне місце для перегляду події. Повідомляється, що всі найближчі оглядові точки вже були заповнені до 19:00 за місцевим часом.

Зауважимо, Новий Рік настав і для жителів Камчатки на Далекому Сході Росії. Коли громадяни ворожої держави слухали звернення свого президента, на Україну летіли ракети. Мешканці різних регіонів чули вибухи – Путін у привітанні з Новим роком заговорив про милосердя, коли Україна була під ракетним ударом.