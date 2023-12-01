Свята по-новому, податкові перевірки, соцвиплати: які зміни чекають у грудні

Кабмін запровадив нововведення для переселенців

В Україні змінюються правила ввезення гуманітарної допомоги, і ці нововведення різко негативно оцінили волонтери. До того ж у грудні велика можливість часткового повернення податкових перевірок бізнесу. Також на всю Україну розширюють пілотний проєкт, який покликаний забезпечити прозоре складання іспитів у сервісних центрах МВС. Крім того, українці вперше відзначать Різдво і День Миколая в нові дати. Про ці та інші зміни в останній місяць року, а також про мобілізацію, виплати переселенцям та пенсії – читайте в огляді «Главкома».

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Е-запис, більше камер і мікрофони в класах та авто. Зміна правил іспитів з водіння у семи областях

З 1 грудня пілотний проєкт із забезпечення прозорих іспитів стартує у Харківській, Чернівецькій, Тернопільській, Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

Теоретичні та практичні іспити у зазначених областях прийматимуть виключно ті сервісні центри МВС, які беруть участь в пілотному проєкті. Інші сервісні центри МВС у цих областях, як і раніше, надаватимуть громадянам послуги з реєстрації та перереєстрації, вибракування транспортних засобів, обміну та видачі посвідчення водія.

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Сервісні центри МВС, які приймають іспити у майбутніх водіїв, обладнані відеокамерами з аудіозаписом та не залишають сліпих зон. Це виключає будь-яку можливість ймовірного втручання в іспит та отримання підказки від сторонніх осіб.

Сервісні центри МВС покращать якість та контроль за складанням іспитів на посвідчення водія фото з відкритих джерел

Що зміниться для кандидатів у водії:

У класах для теоретичних іспитів не буде «сліпих зон»: тепер екзамен записуватиметься на чотири відеокамери та мікрофон. Це виключає будь-яку можливість ймовірного втручання в іспит та отримання підказки від сторонніх осіб. В автівках категорії В на відео зніматимуть руки та ноги кандидата у водії й екзаменатора. У салоні також встановлять мікрофон.

Кандидати у водії матимуть два шляхи отримання талона попереднього запису на іспити:

через термінал у сервісному центрі МВС;

онлайн через «Е-запис»: видача талонів на теоретичний іспит – на 14 днів вперед, на практичний – на 21 день вперед.

Автомобілі сервісних центрів МВС для складання практичного іспиту будуть оснащені: відеофіксацією зі звуком, камерою спостереження з кутом огляду 360°, трекером авто та відеореєстратором попереду і позаду фото з відкритих джерел

Як і раніше, запис через термінал у сервісному центрі МВС на теоретичні та практичні іспити, реєстраційні дії з транспортними засобами, обмін та відновлення посвідчення водія, здійснюється на поточний та три дні вперед.

Майбутні кермувальники можуть оскаржити результати іспитів упродовж 10 днів. Для цього необхідно звернутись із заявою до регіонального сервісного центру МВС тієї області, у якій проходили екзаменацію. Отримання копії відеозапису доступне впродовж 30 днів.

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Варто додати, що пілотний проєкт зі складання прозорих іспитів Головний сервісний центр МВС запустив пів року тому. Загалом у ньому брали участь сервісні центри МВС у 12 областях. За результатами реалізації середня успішність складання теоретичного іспиту з першого разу становила 24% кандидатів у водії, а практичного – 35%.

Нові правила ввезення гуманітарної допомоги

З 1 грудня стають чинними нові правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги. Зміни є суттєвими й викликали у населення чимало запитань.

Так, віднині волонтери мають реєструватися в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги та через автоматизовану систему вносити дані про гумдопомогу.

Товари з-за кордону будуть визнаватися гумдопомогою після присвоєння унікального коду. Мінсоцполітики пояснює: після внесення в систему даних про товари, які планується завозити, буде автоматично формуватися декларація. І після цього не треба ніяких гарантійних листів, довідок, запитів, планів про розподіли та інших бюрократичних документів.

Ввозити гумдопомогу можна упродовж 30 днів із дати створення відповідної декларації. Зареєстровані в системі товари, які не ввезли до України протягом 90 днів, втрачають статус гумдопомоги.

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інфографіка: Мінсоцполітики

Головна новація — це переведення всіх відомостей в цифровий формат та максимальна автоматизація процесів. Фактично, створюється інструмент електронного обліку. Працюватиме він у форматі вебплатформи, на якій всі охочі ввезти гумдопомогу повинні будуть зареєструватись та сформувати декларацію. Кожна декларація матиме унікальний код, за яким митна служба і вестиме контроль при проходженні кордону.

Ще один важливий момент – це звіт, який будуть подавати організації, які завозять гуманітарну допомогу. Оформити документ потрібно до 15 числа наступного місяця, який йде за звітним. Вписувати потрібно статус допомоги (коли роздавалась, якщо є залишки, то скільки саме та інші моменти).

інфографіка: Кабінет міністрів

Є і спрощення – з 1 грудня не потрібно подавати гарантійні листи. З міркувань безпеки, всі вантажі для Збройних сил Україні будуть засекречені від широкого загалу.

Роз’яснення про зміни з 1 грудня:

Ті користувачі, які вже зареєстровані в системі, наново цю процедуру проходити не повинні.

Заповнювати відомості в системі від імені юрособи мають право ті громадяни, які значаться в базі ЄДР.

Унікальний код, який присвоюють товару при його ввезенні як гуманітарного вантажу, буде надаватись відразу після заповнення всіх необхідних відомостей про нього.

У міністерстві соціальної політики переконують, що звітування за ввезену та роздану гуманітарну допомогу буде доволі простим. Достатньо буде вказати набувачів (кількість), без зазначення паспортних даних (прізвища, адреси й т. д.). Якщо є залишки, то і це вноситься у звіт.

Нові тарифи від Ощадбанку

Клієнтів державної фінустанови «Ощадбанк» чекає оновлення тарифів за картками. Зміни запрацюють 1 грудня 2023 року. Нововведення торкнеться зарплатних карток банку.

«Скасовано комісійну винагороду за р2р-перекази для карток, емітованих у ТП «Зарплатний» через WEB-/Mobile банкінг Ощад 24/7 на інші картки «Ощадбанку», — повідомляється на порталі банку.

Водночас перекази грошей на інші платіжні картки Ощадбанку» у мобільному банкінгу відбуватимуться без комісії.ʼ

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Свята у нові дати

День святого Миколая відзначатимуть 6 грудня, а не 19-го фото з відкритих джерел

Тепер у перший місяць зими ми будемо святкувати декілька великих церковних свят:

День святого Миколая – 6 грудня (замість 19 грудня). Цьогоріч День Миколая уперше збігається з Днем Збройних Сил України, котрий також відзначають 6 грудня.

Святвечір – 24 грудня (замість 6 січня).

Різдво Христове – 25 грудня (замість 7 січня).

День преподобної Меланії, Щедрий Вечір (Маланки) – 31 грудня (замість 13 січня).

Відповідно, День святого Василя Великого (Василя) відзначатимемо 1 січня, на Новий рік.

За новим календарем важливі релігійні дати змістилися майже на два тижні раніше фото з відкритих джерел

Варто додати, що до кінця дії воєнного стану в Україні не передбачені ані вихідні дні, якщо державні свята припадають на будні, ані перенесення вихідних, якщо держсвято випадає на суботу чи неділю.

Нагадаємо, 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, тому українці будуть святкувати деякі важливі релігійні свята в нові дати.

Зміни у виплатах та обліку ВПО

Кабмін вніс зміни до низки урядових постанов щодо обліку ВПО та виплат їм держдопомоги. Зокрема, запроваджено наступні нововведення:

• Переселенці, які деякий час проживали за кордоном, можуть звертатися за призначенням виплат через 15 робочих днів після повернення в Україну. Це стосується тих, хто оформлює виплати вперше.

• У разі повторного переміщення в результаті обов’язкової евакуації після 1 серпня 2023 року особи, які раніше отримували виплати, зможуть отримувати допомогу протягом ще 6 місяців. Але за умови їх включення до списків евакуйованих, які затверджуються обласними військовими адміністраціями. А у разі евакуації за допомогою волонтерів чи самостійно необхідно повідомити ОВА.

• ВПО отримуватимуть виплати 3 місяці після дати завершення бойових дій (можливих бойових дій) або тимчасової окупації у населених пунктах, із яких вони перемістилися. Раніше виплати припинялися на наступний місяць.

• Непрацююча особа працездатного віку за відсутності поважних причин упродовж 3 місяців із дня призначення виплат ВПО повинна посприяти своїй зайнятості. Зокрема, шляхом працевлаштування, реєстрації як фізичної особи — підприємця, подання заяви для отримання гранту на бізнес / ваучера на навчання тощо. Або набути статусу безробітного, зареєструвавшись у центрі зайнятості.

Також постанова врегульовує питання оформлення довідки про взяття на облік ВПО.

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Нагадаємо, терміни виплат для переселенців були автоматично продовжені 1 серпня на півроку (до кінця січня 2024 року). Після цього періоду виплати знову переглянуть.



Допомога продовжується для всіх ВПО у розмірах:

для осіб з інвалідністю та дітей – 3 тис. грн;

для інших осіб – 2 тис. грн.

Громадянам для продовження виплат ніяких додаткових дій вчиняти не потрібно, виплати продовжуватимуться автоматично.

Кому роздаватимуть повістки

Верховна Рада вдев’яте подовжила мобілізацію в Україні до 14 лютого 2024 року. Таким чином, військовозобов'язані й надалі отримуватимуть повістки. Про те, кого можуть призвати до лав ЗСУ вже у грудні, йдеться у законі «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

На цей момент мобілізації підлягають громадяни України, віком від 18 до 60 років, які є військовозобов'язаними та резервістами. Виключенням є лише чоловіки, які не досягли 27-річного віку та не проходили строкову службу – призивати їх до лав ЗСУ у примусовому порядку ТЦК не мають права (закон, який передбачає зниження планки до 25 років, поки що не підписаний президентом).

У грудні вручити повістку на роботі, на вулиці або ж за місцем проживання можуть будь-якому військовозобов'язаному, який належить до однієї із п’яти категорій:

придатні або обмежено придатні (незалежно від наявності військового досвіду), віком від 27 до 60 років;

зняті з військового обліку чоловіки, віком до 60 років;

зняті з військового обліку чоловіки, віком до 60 років; придатні або обмежено придатні чоловіки, віком від 27 до 60 років – для служби за контрактом;

зняті з військового обліку чоловіки, віком від 18 до 60 років, які не мають відстрочки та не притягувалися до відповідальності за скоєння тяжких злочинів;

придатні або обмежено придатні, віком від 18 до 27 років з-поміж резервістів після проходження строкової служби, військової кафедри або навчання у ЗВО.

В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію фото з відкритих джерел

Після вручення повістки кожен громадянин зобов’язаний з’явитися до відповідного ТЦК для уточнення даних, проходження ВЛК та отримання подальших розпоряджень.

Мобілізація також може торкнутися жінок, які перебувають на військовому обліку, а також осіб, виключених зі списку військовозобов'язаних і знятих з військового обліку, якщо ВЛК вважає їх придатними і вони не чинили тяжких чи особливо тяжких злочинів.

Тарифи на газ, електроенергію, воду

До кінця року в Україні не планують підвищувати комунальні тарифи. Зокрема, ціни на газ, опалювання та гарячу воду для громадян у зимово-осінній період залишаться без змін.



За електроенергію в грудні українці платитимуть 2,64 грн / кВт•год. Нагадаємо, що ціну за світло підвищили з 1 червня цього року. За словами голови Комісії з регулювання ринку енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтина Ущаповського, до завершення осінньо-зимового сезону не може бути й мови про підвищення тарифів.

Тариф на газ до 1 травня 2024 року становитиме 7,96 грн за кубометр. Мало того, деяким українцям наприкінці 2023 року навіть зменшили тариф на доставку газу.

Тариф на воду залишиться незмінним до кінця воєнного стану і буде відрізнятися по областях.

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Надбавка до пенсії

У грудні підвищення пенсій не передбачено фото з відкритих джерел

У цьому місяці не підвищуватимуть розмір пенсії, проте виплатять стандартні щомісячні надбавки при досягненні віку:

70-74 років – 300 грн;

75-79 років – 456 грн;

80+ років – 570 грн.

Крім того, певні категорії пенсіонерів можуть отримувати доплати за понаднормовий стаж, який був набутий після досягнення пенсійного віку, у випадку якщо особа продовжувала працювати. Для проведення перерахунку таких доплат необхідно особисто звернутися до органів Пенсійного фонду України.

Грошова допомога на опалення взимку

Згідно з програмою Естонської ради у справах біженців українці, які постраждали від бойових дій можуть отримати багатоцільові виплати до 17,5 тис. грн на опалення (3600 грн на місяць для однієї особи протягом 3-х місяців).

Допомога виплачується домогосподарствам у селах і селищах, які не можуть забезпечити себе опаленням на майбутню зиму. Грошова допомога надається на основі оцінки домогосподарства на предмет відповідності соціально-економічним критеріям та критеріям вразливості.

Виплати призначені на закупівлю:

вугілля;

дров;

брикетів;

пелетів (паливні гранули).

Також з їхньою допомогою можна оплатити газове опалення.

Програма благодійної організації працює в таких областях: Херсонська, Запорізька, Миколаївська, Харківська, Донецька, Луганська.

Для реєстрації на отримання грошової допомоги ви можете звернутися за телефонами: 0939447568, 0738361238, 0738109344. Зробити це можна з понеділка по середу включно, з 9 до 12 години.

Кого торкнеться повернення податкових перевірок

З 1 грудня припиняє діяти мораторій на податкові перевірки. Про це йдеться у законопроєкті №10016-д, який ухвалено парламентом і 27 листопада відправлено на підпис президенту.

Спочатку перевірятимуть бізнес, який продає підакцизні товари: алкоголь, цигарки, бензин чи організовує та проводить азартні ігри. Також під перевірки потраплять ті, хто надає фінансові чи платіжні послуги, та іноземні компанії, які мають підрозділи в Україні.

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Водночас ФОП – платників єдиного податку І та ІІ груп не перевірятимуть. Не перевірятимуть і тих, хто зареєстрований на тимчасово окупованій території та був змушений релокуватися.

Як у грудні заповнювати платіжні документи щодо сплати єдиного податку

З 1 грудня 2023 року завершується період, протягом якого платники податків могли вказувати реквізит «Призначення платежу» у неструктурованому форматі (довільно) при сплаті податків, зборів та ЄСВ.

Отже, у грудні у реквізиті платіжок потрібно зазначати:

код сплати податків та ЄСВ;

назву податку або ЄСВ та період, за який він сплачується.

Якщо платник неправильно заповнить рядок призначення платежу, його не штрафуватимуть, оскільки за такі помилки законодавством не передбачено відповідальності.

Щоб правильно заповнювати призначення платежу, слід пам'ятати, що: