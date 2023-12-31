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Заборона на салюти та фейерверки: що загрожує за порушення в новорічну ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Заборона на салюти та фейерверки: що загрожує за порушення в новорічну ніч
Використання та продаж піротехніки у воєнний час заборонено
фото: Pixabay

У новорічну ніч можна використати бенгальські вогні, фонтани, феєрверки-свічки та хлопавки

Під час дії воєнного стану в Україні заборонений продаж та використання піротехніки. За порушення можна отримати штраф до 34 тисяч грн або навіть арешт.

У законі України «Про внесення змін до деяких законів України щодо використання та обігу піротехнічних виробів» зазначено, що використання піротехніки у воєнний час може завдати шкоди психологічному здоров'ю. Це пов'язано з тим, що ефект від вибуху петард і салютів схожий на звуки вибухів снарядів і ракет. До того ж феєрверки можуть завдати шкоди навколишньому середовищу. Зокрема, тваринам це загрожує стресом, панічними атаками, пораненням, що може призвести до загибелі. Ба більше, зміни у законодавстві про піротехніку пов'язані ще й із виконанням угоди про асоціацію з Європейським союзом з питань охорони навколишнього середовища.

Який штраф можна отримати за запуск піротехніки

За продаж піротехнічних виробів може загрожувати штраф від 17 до 34 тис. гривень.

Для українців, які попри заборони використовуватимуть піротехніку під час війни, може настати не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність. Відповідно до ст. 182 КУпАП, порушення вимог нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму або правил дотримання тиші у населених пунктах та громадських місцях тягне за собою штраф від 85 до 225 гривень, а для суб'єктів господарської діяльності – від 225 до 510 гривень.

Також використання піротехніки може підпадати під статтю 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». У цьому штраф складатиме від 17 до 34 тис. гривень, або арешт терміном до шести місяців, або обмеження волі терміном до п’яти років. Якщо правопорушення скоїла група осіб – обмеження волі терміном до п’яти років або позбавленням волі терміном до чотирьох років.

Зазначимо, що піротехніка класу F1, яка має найнижчий рівень небезпеки та шуму, не підпадає під заборону. Дозволяється використовувати бенгальські вогні, фонтани, феєрверки-свічки та хлопавки.

Де під час війни заборону порушували найбільше

Згідно з дослідженням від Опендатабот, за майже два роки повномасштабного російського вторгнення зафіксовано щонайменше 21 покарання за використання піротехніки. Найбільше заборону порушували в Києві, на другому місці Дніпропетровська та Одеська області, а на третьому – Харківщина. Пік порушень припав на січень та серпень 2023 року.

Дослідники, зокрема, виявили, що в лютому 2023 року жителя Одесі засудили за використання феєрверків до 5,3 років ув'язнення, тому що в чоловіка вже був умовний термін. Якщо порушити відповідну заборону у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, то покарання буде жорсткіше.

Заборона на салюти та фейерверки: що загрожує за порушення в новорічну ніч фото 1
інфографіка: opendatabot.ua

Нагадаємо, що 6 листопада 2023 року в Україні набрав чинності закон про заборону використання та розповсюдження більшості салютів, феєрверків та петард. 

Теги: штраф новорічні свята

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