Путін у привітанні з Новим роком заговорив про милосердя, коли Україна була під ракетним ударом

«Основні риси народу Росії: солідарність, милосердя, стійкість. Наші військові – на передньому краї боротьби за правду та справедливість», – цинічно заявив диктатор

Для жителів Камчатки на Далекому Сході Росії Новий рік уже настав. Коли громадяни ворожої держави слухали звернення свого президента, на Україну летіли ракети. Мешканці різних регіонів чули вибухи.

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У неділю, 31 грудня, близько 13:30 у всіх регіонах пролунала повітряна тривога, згодом стало відомо, що існує реальна повітряна загроза. У той самий час у Росії на Камчатці була 23:30 – громадяни держави-агресорки чекали на Новий рік та зі задоволенням слухали вітальні слова Володимира Путіна.

Диктатор заявив, що Москва ніколи не відступить, оскільки нібито «немає такої сили», яка здатна роз'єднати людей всередині Росії. Ба більше, немає такої сили, яка здатна зупинити так званий розвиток.

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«Дорогі друзі, ми проводжаємо 2023 рік. Зовсім скоро він стане частиною історії, а нам доведеться йти вперед, бачити майбутнє, Новий рік йде з Росією», – так Путін привітав жителів Камчатки, коли в Україні пролунали вибухи внаслідок ракетної атаки.

Путін поспішив запевнити, що «доля Вітчизни об'єднує», а сама «Росія проходить історичний етап». Однак, очевидно, що єдине, у чому росіяни справді «єдині», – це у своїй бідності, зокрема ментальній, а теперішній «історичний етап», у якому живе Росія, знаменується репресіями, кровопролиттям та тотальною несправедливістю.

«Багато що зараз залежить від нас самих, налаштовуємося на краще. Ми єдині в наших помислах, праці та бою. Основні риси народу Росії: солідарність, милосердя, стійкість. Наші військові – на передньому краї боротьби за правду та справедливість», – заявив Путін.

Про милосердя від президента ворожої держави особливо цинічно було чути в той час, коли російська армія випускала ракети по мирних містах нашої держави.

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Зауважимо, після оголошення повітряної тривоги близько 13:30, 31 грудня вибухи чули жителі Кропивницького та Кривого Рогу в Дніпропетровській області. У Повітряних силах попереджали перед тим, що окупанти запустили ракети. Влада інформувала про роботу ППО.

Водночас Україна досі оговтується після масштабного комбінованого обстрілу в ніч проти 29 грудня та вранці того дня. Власне, ворог випустив понад 150 повітряних цілей по нашій державі. Сили ППО збили 114 з них, що є досить хорошим результатом. За останніми даними, унаслідок удару РФ постраждало щонайменше 160 людей, серед них понад 45 загиблих.