Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін у привітанні з Новим роком заговорив про милосердя, коли Україна була під ракетним ударом

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Путін у привітанні з Новим роком заговорив про милосердя, коли Україна була під ракетним ударом
Путін заявив, що Москва ніколи не відступить
фото: скрін із відео з соцмереж

«Основні риси народу Росії: солідарність, милосердя, стійкість. Наші військові – на передньому краї боротьби за правду та справедливість», – цинічно заявив диктатор

Для жителів Камчатки на Далекому Сході Росії Новий рік уже настав. Коли громадяни ворожої держави слухали звернення свого президента, на Україну летіли ракети. Мешканці різних регіонів чули вибухи.

У неділю, 31 грудня, близько 13:30 у всіх регіонах пролунала повітряна тривога, згодом стало відомо, що існує реальна повітряна загроза. У той самий час у Росії на Камчатці була 23:30 – громадяни держави-агресорки чекали на Новий рік та зі задоволенням слухали вітальні слова Володимира Путіна.

Диктатор заявив, що Москва ніколи не відступить, оскільки нібито «немає такої сили», яка здатна роз'єднати людей всередині Росії. Ба більше, немає такої сили, яка здатна зупинити так званий розвиток.

«Дорогі друзі, ми проводжаємо 2023 рік. Зовсім скоро він стане частиною історії, а нам доведеться йти вперед, бачити майбутнє, Новий рік йде з Росією», – так Путін привітав жителів Камчатки, коли в Україні пролунали вибухи внаслідок ракетної атаки.

Путін поспішив запевнити, що «доля Вітчизни об'єднує», а сама «Росія проходить історичний етап». Однак, очевидно, що єдине, у чому росіяни справді «єдині», – це у своїй бідності, зокрема ментальній, а теперішній «історичний етап», у якому живе Росія, знаменується репресіями, кровопролиттям та тотальною несправедливістю.

«Багато що зараз залежить від нас самих, налаштовуємося на краще. Ми єдині в наших помислах, праці та бою. Основні риси народу Росії: солідарність, милосердя, стійкість. Наші військові – на передньому краї боротьби за правду та справедливість», – заявив Путін.

Про милосердя від президента ворожої держави особливо цинічно було чути в той час, коли російська армія випускала ракети по мирних містах нашої держави.

Зауважимо, після оголошення повітряної тривоги близько 13:30, 31 грудня вибухи чули жителі Кропивницького та Кривого Рогу в Дніпропетровській області. У Повітряних силах попереджали перед тим, що окупанти запустили ракети. Влада інформувала про роботу ППО.

Водночас Україна досі оговтується після масштабного комбінованого обстрілу в ніч проти 29 грудня та вранці того дня. Власне, ворог випустив понад 150 повітряних цілей по нашій державі. Сили ППО збили 114 з них, що є досить хорошим результатом. За останніми даними, унаслідок удару РФ постраждало щонайменше 160 людей, серед них понад 45 загиблих.

Читайте також: Скільки ракет випустила Росія по Україні за час повномасштабної війни: дані Повітряних сил
Теги: обстріл путін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США мають намір удвічі скоротити нафтогазові доходи Росії до 2030 року
Санкції Заходу. Нафтогазові доходи РФ продовжують падати
2 грудня, 16:05
Диктатор назвав точну кількість окупантів, які перебувають у зоні бойових дій
Путін назвав кількість військ, які воюють в Україні
14 грудня, 13:41
Ворог збільшив кількість авіаударів винищувачами
Окупанти відновили застосування винищувачів Су-34
28 грудня, 21:18
У лікарні зруйновано стелю, вибито вікна і двері
Окупанти вдарили по херсонській лікарні (фото наслідків)
2 грудня, 11:20
Нам потрібні збройні сили, які зможуть захистити цю країну – Пісторіус
Пісторіус закликав Європу готуватися до війни з Росією і назвав дати
20 грудня, 15:14
Лукашенко прилетів навідати Путіна до Москви
Лукашенко знову полетів до Путіна
25 грудня, 10:45
У місті пошкоджено 11 приватних будинків, вісім господарських будівель
Росія масовано обстріляла Нікопольський район (фото)
20 грудня, 19:30
Країна-агресорка депортувала 19,5 тис. неповнолітніх українців
Росіяни вивозять українських дітей на пропагандистські заходи до Москви – Нацспротив
22 грудня, 15:46
Пошкоджено автомобілі та лінії електромереж: наслідки обстрілу Київщини (фото)
Пошкоджено автомобілі та лінії електромереж: наслідки обстрілу Київщини (фото)
29 грудня, 10:27

Політика

Путін у привітанні з Новим роком заговорив про милосердя, коли Україна була під ракетним ударом
Путін у привітанні з Новим роком заговорив про милосердя, коли Україна була під ракетним ударом
Росія визнала, що атакувала Харків як помсту за обстріл Білгорода
Росія визнала, що атакувала Харків як помсту за обстріл Білгорода
Ще дві країни ввійдуть до Шенгенської зони
Ще дві країни ввійдуть до Шенгенської зони
Нетаньягу відповів, скільки ще триватиме війна в Секторі Гази
Нетаньягу відповів, скільки ще триватиме війна в Секторі Гази
Велика Британія назвала винних у смерті росіян у Білгороді
Велика Британія назвала винних у смерті росіян у Білгороді
КНДР розкрила плани щодо запуску розвідувальних супутників у 2024 році
КНДР розкрила плани щодо запуску розвідувальних супутників у 2024 році

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Стало відомо, хто стоїть за вибухами в центрі Білгорода
54K
Путін, пам'ятай про 30 грудня 2006 року
30K
Росіяни можуть повторити долю німців 1945 року
23K
Оборона Авдіївки: ЗСУ виконали три важливих завдання
16K
Велика Британія назвала винних у смерті росіян у Білгороді
14K
Уночі Повітряні сили збили менше половини випущених дронів: яка причина

Новини

Атака безпілотників на Харків, нові санкції проти росіян: головне за ніч
Сьогодні, 06:47
Незначні опади, плюсова температура: прогноз погоди на 31 грудня
Сьогодні, 05:05
31 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Уночі ЗСУ вдарили по військових об’єктах в Росії – ЗМІ
Вчора, 11:16
ЗСУ стримують ворога під Мар’їнкою і відбили атаки під Авдіївкою – Генштаб
Вчора, 07:26
Вибухи в Білгороді, звернення Кислиці на Радбезі ООН: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua