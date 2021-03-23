Принц Гаррі влаштувався на роботу

Принц Гаррі отримав посаду в компанії BetterUp

Герцога Сассекського принца Гаррі взяли на роботу в керівництво американського стартапу BetterUp із Кремнієвої долини. Як повідомляє видання The Wall Street Journal, компанія займається коучингом і психологічним консультуванням.

Принц Гаррі допомагатиме розробляти стратегію розвитку продуктів, буде відповідати за благодійні внески, а також проводити публічні виступи про важливість турботи про ментальне здоров'ї. Герцога Сассекського звільнили від управління персоналом і складання фінансових звітів.

«Я маю намір допомогти покращувати життя людей. Проактивний коучинг надає безмежні можливості для особистого розвитку, підвищення усвідомленості та поліпшення життя в усіх відношеннях», - так принц Гаррі прокоментував своє призначення.

Нагадаємо, з 1 квітня 2020 принц Гаррі і Меган Маркл перестали виконувати обов'язки членів британської королівської сім'ї. Вони втратили титули, переїхали до США, стали співпрацювати з Netflix і Spotify і досягли фінансової незалежності від королівської сім'ї.

Як відомо, 8 березня телеканал CBS показав перше спільне інтерв’ю, яке принц Гаррі й Меган Маркл дали після переїзду у США. Подружжя розповіло, що під час першої вагітності Меган деякі члени королівської сім’ї висловлювали занепокоєння з приводу кольору шкіри їх майбутньої дитини. Меган зізналася, що думала про самогубство через цькування в британській пресі. Також стало відомо, що вони позбулися фінансової підтримки королівської сім’ї в першій половині 2020 року, а принц Чарльз кілька місяців відмовлявся розмовляти з сином.

Ставлення британців до герцогів Сассекських принца Гаррі і Меган Маркл після виходу в ефір їх скандального інтерв’ю погіршилося. Королеву Єлизавету II підтримують 80% опитаних британців.

До слова, Charlie Hebdo опублікував карикатуру на Меган Маркл і Єлизавету II.