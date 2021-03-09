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    Думки вголос

    Шкарпетки принца Гаррі, або Коли деталі важать більше слів

    Принц Гаррі та Меган Маркл під час інтерв&rsquo;ю Опрі - Шкарпетки принца Гаррі, або Коли деталі важать більше слів
    Принц Гаррі та Меган Маркл під час інтерв’ю Опрі
    Фото: Reuters

    Про те, що залишилося поза інтерв’ю

    Коли деталі важать більше слів. Я про шкарпетки принца Гаррі. Колір підбирався під сукню Меган, мабуть. Ну, і довжина...не джентельменська. Я б на місці Опри поцікавилась, як змінився гардероб і стиль члена королівської родини Великобританії в США... і хто тепер дбає про його вигляд...

    Переїзд до США і відмова від виконання обов‘язків членів королівської родини - це вибір онука королеви і його дружини. Це не вперше...

    А все решта? Абсолютно очікувані і прогнозовані тези від нікому невідомої акторки, яка не зрозуміла куди потрапила. Чи буде скандал? Буде! Суїцид і тема темної шкіри завжди підкидають дрова в інформаційне багаття.

    Але якщо британська корона пережила вибрики Едуарда VIIII, дядька королеви Елизавети II, який зрікся престолу заради американської акторки і був прихильником домовленностей з Гітлером, то переживе і вислови Маркл.

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    Джерело: блог Тетяни Мокріді

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: скандал Меган Маркл Принц Гарри
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