Шкарпетки принца Гаррі, або Коли деталі важать більше слів

Про те, що залишилося поза інтерв’ю

Коли деталі важать більше слів. Я про шкарпетки принца Гаррі. Колір підбирався під сукню Меган, мабуть. Ну, і довжина...не джентельменська. Я б на місці Опри поцікавилась, як змінився гардероб і стиль члена королівської родини Великобританії в США... і хто тепер дбає про його вигляд...

Переїзд до США і відмова від виконання обов‘язків членів королівської родини - це вибір онука королеви і його дружини. Це не вперше...

А все решта? Абсолютно очікувані і прогнозовані тези від нікому невідомої акторки, яка не зрозуміла куди потрапила. Чи буде скандал? Буде! Суїцид і тема темної шкіри завжди підкидають дрова в інформаційне багаття.

Але якщо британська корона пережила вибрики Едуарда VIIII, дядька королеви Елизавети II, який зрікся престолу заради американської акторки і був прихильником домовленностей з Гітлером, то переживе і вислови Маркл.

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Джерело: блог Тетяни Мокріді

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