Детектор брехні для Меган Маркл. Британські ЗМІ перевірили усі заяви герцогині

Меган Маркл прагне стати другою принцесою Діаною?

Інтерв’ю принца Гаррі і Меган Маркл американській журналістці Опрі Вінфрі стало вибухом, який струсонув британську монархію. Молоде подружжя розповіли про расизм, який панує у стінах королівського палацу, охоче заглиблювались у важкі розмови про сімейні проблеми.

Попри те, що більша частина інтерв'ю була дуже емоційною, обґрунтованість багатьох претензій можна просто перевірити. Журналісти Daily Mail поставили перед собою таку задачу і з’ясували, що не всі заяви Меган і Гаррі правдиві, а окремі – відверта брехня…

Меган ніколи не цікавилась королівською родиною до початку стосунків

Слова Меган: «Я не проводила жодних досліджень щодо того, що це означає… І я ніколи не шукала свого чоловіка в Інтернеті». Фактчек: навряд чи

Твердження Меган про те, що вона ніколи не цікавилась королівською родиною, суперечить фактам з біографії Меган, які з’ясували журналісти, а також свідченням її знайомих.

Автори біографії Гаррі і Меган «В пошуках свободи» (Finding Freedom) Керолін Дюран та Омід Скобі розкрили невідомі подробиці і про весілля герцогів Сассекських у травні 2018 року (за допомогою фахівців, які читають по губах), і про факти з минулого кожного з пари. У книзі йдеться, що молодята знайшли один одного в інтернеті, і перед своїм першим побаченням в лондонському ресторані-готелі Dean Street Townhouse обидва ретельно прогуглили усе, що пов’язано з обранцем.

Маркл також сказала, що вона «не проводила жодних досліджень» щодо монархії, і «не до кінця розуміла, в чому полягають обов’язки члена родини», «не знала багато про королівську сім'ю».

Друзі герцогині змалювали іншу картину: кажуть, у юності вона захоплювалась королівською сім'єю. Нінакі Придді, яка була дружкою Меган на її першому весіллі з Тревором Енгельсоном, сказала, що її подруга «завжди була захоплена королівською сім'єю»: «Вона хоче стати принцесою Діаною 2.0».

Нінакі додала: «У неї (Меган Маркл) на книжковій полиці стояла одна з книг про принцесу Діану («Діана. Її справжня історія»), і навіть коли вона була з Тревором, вона сказала мені, що хоче поїхати і залишитися в Лондоні принаймні на місяць. Я знаю, що вона любила фільм «Щоденники принцеси».

Чи щира Маркл, коли сверджує, що ніколи не цікавилась життям королівської родини? Фото: Reuters

Одруження за три дні до офіційної церемонії

Слова Меган: «За три дні до нашого весілля ми одружилися. Ніхто про це не знає... Ми зателефонували архієпископу і просто сказали: «Ось, така штука, це буде видовище для світу, а ми хочемо лише вдвох заключити наш союз». Фактчек: навряд чи

Шлюби, укладені в Англійській церкві, вимагають щонайменше двох свідків, та й громадськість також повинна мати необмежений доступ до будівлі під час будь-якої церемонії одруження аби мати змогу озвучити обґрунтовані заперечення проти шлюбу.

Пара, яка вже перебуває у законному шлюбі, не може одружитися, якщо немає сумнівів щодо дійсності попереднього шлюбу. Фактично ж «неофіційне» весілля за три дні до офіційного вважалося б попереднім шлюбом, який треба було б анулювати для проведення офіційної церемонії.

Преподобний Девід Грін, вікарій Сент-Мері, сказав, що неможливо було б провести два весілля, додавши: «Я думаю, що архієпископ повинен пояснити, що відбулося чи не відбулося за три дні до цього».

Це означає, що одна з двох церемоній швидше була лише обміном обітниць, а не визнаним законодавством весіллям.

Шлюби, укладені в Англійській церкві, вимагають щонайменше двох свідків

«Мене змушували мовчати»

Слова Меган: «Кожному з мого оточення були дані дуже чіткі розпорядження: з того моменту, коли світ дізнався про наші з Гаррі стосунки, казати «без коментарів». Фактчек: не схоже на те

У той день, коли Гаррі і Меган оголосили про заручини, вони дали велике інтерв'ю Мішал Хусейн з ВВС. До слова, пізніше герцогиня скаржилася, що журналіст була «не достатньо теплою».

Під час своєї поїздки Південною Африкою вони давали інтерв’ю Томі Бредбі з ITN, коли Меган сказала йому: «Не багато людей запитують, чи все в мене в порядку».

Королівські інсайдери підкреслювали, що Гаррі та Меган самі все вирішували, коли мова заходила про публічність, вирішуючи, які благодійні організації підтримувати та яким ЗМІ давати інтерв'ю.





Чи змушувала королівська сім’я Меган мовчати?

Малий Арчі має право бути принцом

Слова Меган: «Вони (королівська сім’я) не мали права забирати титул Арчі». Фактчек: неправда

Арчі не мав права за народженням отримати титул принца, але потенційно міг би стати ним, коли його дідусь Чарльз зійде на престол. Те, що діти Вільяма та Кейт мають титул, а Арчі - ні, випливає з ухвали, яка з’явилась більше 100 років тому. У 1917 році король Георг V видав письмовий наказ, відповідно до правила якого, лише принц Вільям і його старший син принц Джордж – як правнук монарха за прямою лінією спадкоємства на престолі – від початку мають право бути принцом. Тож згідно з правилами Георга V, Арчі мав би право бути принцом, лише коли його дідусь Чарльз, принц Уельський, зійде на трон.

Поки Гаррі з Маркл давали інтерв’ю Опрі Вінфрі, маленький Арчі грався на пляжі

Арчі не отримав цілодобову охорону, оскільки не був принцом

Слова Меган: «Коли я була вагітна, королівська сім’я сказала, що сину не буде надано охорону, бо він не буде принцом». Фактчек: неправда

Бути принцом чи принцесою не означає автоматичне отримання захисту поліції. Приміром, охорону принцеси Беатріче та принцеси Євгенії платники податків не сплачують.

Нині Гаррі та Меган більше не отримують охорони британської поліції, і, напевно, платять за приватну охорону.

Меган перекручує, коли скаржиться на ненадання охорони її сину?

Меган не допомогли під час депресії

Твердження Меган: вона даремно благала Палац допомогти їй, коли перебувала у поганому психічному стані. Відчуваючи, що «просто не хотіла більше жити» у січні 2019 року, Меган сказала, що «пішла до відділу кадрів Палацу, і сказала, що їй потрібно кудись поїхати по допомогу», але їй відмовили, бо це «буде недобре для «фірми». Фактчек: важко перевірити

Вінфрі не запитувала Меган, чому вона звернулася до кількох високопосадових осіб королівського двору, а не просто попросила лікаря загальної практики зробити направлення або звернутися за порадою до лікаря з психічного здоров'я, як вона могла зробити під час будь-якого іншого захворювання.

Один інсайдер зазначив, у королівських осіб є приватний кабінет з помічником, який допоможе організувати все: від бронювання відпустки до призначення прийому лікаря.

Постало питання: чому Меган не знайшла собі лікаря сама?

Кейт довела Меган до сліз перед весіллям з Гаррі

Твердження Меган: відповідаючи на питання про те, чи вона доводила Кейт до сліз, Меган сказала: «Ні, ні. Сталося навпаки». Фактчек: не схоже на правду

Повідомлення про сутичку між герцогинями перед весіллям вперше з’явилися в листопаді 2018 року, коли джерела стверджували, що Меган залишилася незадоволеною сукнею для дівчат, які мали розсипати квіти.

Тоді ЗМІ процитували джерело з Палацу: «Кейт тільки-но народила третю дитину, принца Луї, і почувалась досить емоційно».

Під час інтерв'ю Опрі Вінфрі Меган заявила, що це Кейт засмутила її.

Меган і Кейт: хто кого образив?

Прояви расизму в королівській сім’ї

Слова Меган: «(у Палаці лунали) занепокоєння та розмови про те, наскільки темною може бути шкіра його (Арчі), коли він народиться». Фактчек: перевірити майже неможливо

Гаррі та Меган заявили, що ніколи не розкриють особу, яка це казала. Однак Гаррі уточнив, що це не королева і не принц Філіп.

Букінгемський палац висловив занепокоєння цією темою. Корона може розпочати своє розслідування.

У Палаці переймалися, який колір шкіри успадкує дитя Гаррі і Маркл, мати якої є темношкірою

Гаррі був фінансово відрізаний від королівської сім'ї

Слова Гаррі: «Моя сім'я буквально відрізала мене фінансово, і я повинен був забезпечити нам безпеку». Фактчек: подружжя само прагнуло бути фінансово незалежними

Коли Гаррі та Меган оголосили про свій намір відступити від обов’язків членів королівської родини, вони сказали, що хочуть бути «фінансово незалежними». Перш ніж вони відокремились від монаршої сім’ї, 95% їхніх грошей надходили від доходу принца Чарльза з герцогства Корнуолл, а 5% – від суверенного гранту, що фінансується платниками податків.

Принци Вільям і Гаррі отримали більшість статків, які залишила їх мати принцеса Діана.





Пара сама відмовилась від монарших грошей

Меган не бачила свою зведену сестру майже 20 років

Слова Меган: «Востаннє я бачила її (сестру), принаймні, 18, 19 років тому». Перевірка фактів: неправда

Під час інтерв'ю Меган відмежувалася від своєї зведеної сестри Саманти Маркл, яку, за її словами, вона ледве чи знає, оскільки виросла «єдиною дитиною».

«Я не знаю, як вона може говорити, що ми не знаємо одна одну, і що вона була єдиною дитиною. У нас є фотографії протягом усього життя разом. То як вона може мене не знати?», - спростовує все Саманта. На доказ цього зведена сестра надала ЗМІ спільне фото 2008 року, тобто зроблене всього 13 років тому.

Герцогиня також стверджувала, що Саманта змінила своє прізвище на Маркл після того, як Меган зав'язала роман з Гаррі, – але Саманта наполягала на тому, що це не так.





Саманта і Меган Маркл були ближчі, ніж стверджує остання?

«Зниклий» батько, який зливав інформацію ЗМІ

Твердження Меган: преса «створила» новини про батька Меган «для драми». Перевірка фактів: неправда

Томас Маркл, батько герцогині Сассекської Меган Маркл, висунув доньці ультиматум після виходу її скандального інтерв'ю телеведучій Опрі Вінфрі. Про це повідомляє британська газета The Guardian.



Томас заявив, що продовжить спілкуватися з пресою і давати коментарі доти, поки Меган не вийде з ним на зв'язок.



Томас Маркл також вибачився за те, що з його вини в мережу просочилося їхнє особисте листування з Меган. «Мені соромно за свої вчинки. Але у медалі є й зворотний бік. Ніхто не намагався захистити членів нашої сім'ї. Журналісти атакували нас кожен день. Найгірше те, що я більше не отримав ні звісточки від Гаррі і Меган. І оскільки вони не спілкуються зі мною, я спілкуюся з пресою. Якщо вони не зв'яжуться зі мною в найближчі 30 днів, я знову звернуся до преси. Я б хотів поговорити з ними. Коли вони вирішать поспілкуватися зі мною, я перестану співпрацювати зі ЗМІ», – пообіцяв Томас Маркл.



Виступивши в телевізійній програмі Good Morning Britain, батько герцогині Сассекської зізнався, що в 2018 році брехав доньці, що не співпрацював зі ЗМІ. За його словами, останній раз він розмовляв з Меган до її весілля з принцом Гаррі, що відбулася у травні того ж року.



Томас повинен був вести Меган до вівтаря, проте пропустив торжество через проблеми зі здоров'ям. Пізніше родичі посварилися, з'ясовуючи, чи контактував він із пресою. Виявилося, що батько герцогині дійсно надавав таблоїдам закриту інформацію і фотографії до весілля.



Герцогиня Сассекська подала в суд на британське видання The Mail on Sunday і її материнську компанію Associated Newspapers за публікацію уривків листа, вирваних з контексту. У лютому Меган виграла справу.

Водночас пан Маркл скористався можливістю, щоб закликати свою дочку повернутися до нього. Він сказав: «Я хотів би сказати ще раз: мені шкода за те, що я зробив. Це було два роки тому. Але я намагався це згладити. Між нами зараз лише 70 миль. Я ніколи не переставав її любити. Я не згоден з усім, що роблять мої діти. Але я завжди буду їх любити. І я, звичайно, люблю Меган».

Меган ще може помиритися з батьком?

Меган заборонили зустрічатися з друзями

Слова Меган: «Я пам'ятаю, як часто люди у «фірмі» говорили: «Ти не можеш цього зробити, бо це буде мати якийсь не такий вигляд… На питання «Чи можу я піти обідати зі своїми друзями?» я чула: «Ні-ні-ні. Вас у пресі дуже багато, ви скрізь. Для вас було б найкраще не виходити на обід зі своїми друзями». Фактчек: неправда

Якщо таке і було, то точно не завжди. Меган неодноразово бачили, як вона насолоджувалася вилазками в люди, включаючи обід у пабі з Гаррі, отримання косметичних процедур біля Кенсінгтонського палацу та поїздок за покупками.

Фотографи неодноразово ловили Маркл поза межами Палацу

Жоден співробітник Палацу не наважиться сказати Меган, куди вона може піти.

