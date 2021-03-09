Єлизавета II відреагувала на скандальне інтерв’ю принца Гаррі та Меган Маркл

У заяві Букінгемського палацу вказано, що Гаррі, Меган і Арчі завжди будуть улюбленими членами родини

У вівторок, 9 березня, Букінгемський палац вперше перервав мовчання та прокоментував відверте інтерв’ю герцогів Сассекських принца Гаррі та Меган Маркл американській телеведучій Опрі Вінфрі.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що британська королівська родина серйозно ставиться до інтерв’ю принца Гаррі та його дружини Меган Маркл в інтерв’ю американській телеведучій Опрі Вінфрі.

«Уся родина була засмучена, коли дізналася, наскільки складними останні кілька років були для Гаррі та Меган», – ідеться в заяві, оприлюдненій від імені королеви Єлизавети II.

«Порушені питання, особливо пов’язані з расою, викликають занепокоєння. Хоча деякі спогади можуть різнитися, вони приймаються з усією серйозністю і будуть розглянуті (королівською) родиною в приватному порядку», – вказано також у заяві.

За словами Меган Маркл в інтерв’ю Опрі Вінфрі, один із членів королівської родини запитував Гаррі, наскільки темною буде шкіра їхнього сина Арчі. Гаррі підтвердив факт такої розмови, але не назвав її учасників. Незабаром після інтерв’ю він уточнив, що це не королева Єлизавета II і не її чоловік принц Філіп.

У заяві Букінгемського палацу вказано, що Гаррі, Меган і Арчі завжди будуть улюбленими членами родини.

Нагадаємо, принц Гаррі та його дружина Меган Марк дали інтерв'ю американській журналістці Опрі Уїнфрі.

Сам факт того, що члени королівської родини дають інтерв’ю Опрі Вінфрі є небувалим. Члени королівської родини вкрай рідко дають інтерв’ю ЗМІ, а герцог та герцогиня Сассекські стали першими, що вирішив поговорити з Опрою Вінфрі.

Видання The Sunday Times з посиланням на джерела повідомило, що в Букінгемському палаці визнали висловлювання герцога і герцогині Сассекському в ході інтерв'ю «оголошенням війни» королівської сім'ї Великої Британії.

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