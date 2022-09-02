СБУ викрила українку, яка стала «зіркою» російської пропаганди

Ще дві жінки встигли довести свою лояльність загарбникам, попрацювавши на так званих «керівних посадах»

Лізі та ще двом прихильникам окупантів загрожує до 10 років позбавлення волі

Співробітники Служби безпеки України зібрали докази добровільної співпраці з ворогом на тимчасово окупованій території Луганщини ще трьох жінок. Зокрема, задокументовано активне розкручування у пропагандистських роликах РФ 19-річної уродженки міста Сватове. Про це повідомляє пресцентр відомства.

Так, «юну Лізу зі звільненого Сватового» намагаються зробити «обличчям» народу Луганщини, який очікував російського «асвабаждєнія». Серед іншого, дівчина знялася у телевізійних проектах, де:

підтримувала окупаційну політику та ведення агресивної війни проти України;

закликала допомагати армії країни-агресора у війні;

агітувала земляків співпрацювати з окупаційною адміністрацією РФ на захоплених територіях Луганської та Харківської областей.

«Ще дві жінки встигли довести свою лояльність загарбникам, попрацювавши на так званих «керівних посадах» терористичної організації «ЛНР». Тепер їм доручили встановлення окупаційного режиму на щойно захоплених територіях», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що одна із підозрюваних наразі керує незаконною «паспортизацією» мешканців Білокуракинського району: відповідає за процес заміни українських паспортів на псевдодокументи т.зв. «ЛНР» і паспорти РФ. Раніше вона працювала в.о. так званого «керівника відділення міграційної служби в Краснодонському районі ЛНР». Тепер обійняла аналогічну посаду у так званому «Білокуракинському РВВС МВС ЛНР».

Інша – «очільниця» так званого «Кремінського району ЛНР», незаконно створеного окупантами на території Сєвєродонецького району Луганщини. Зловмисниця прибула до Кремінної з тимчасово окупованого Луганська після захоплення міста армією РФ як «кадрове підкріплення». У минулому «регіоналка» була секретарем райради і брала активну участь в антиукраїнських пропагандистських заходах.

«На знак подяки окупанти запропонували їй псевдопосаду «в.о. голови адміністрації Кремінського району ЛНР», де вона активно сприяє утвердженню окупаційного режиму», – зазначають в СБУ.

Стосовно всіх цих осіб триває досудове розслідування за статтею 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що контррозвідка СБУ викрила інформаторку, яка надавала російським спецслужбам дані про розташування військових об’єктів і техніки Збройних сил України вздовж лінії фронту поблизу Донецької та Запорізької областей.