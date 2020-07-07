У Франції сформували новий уряд: п’ятеро міністрів зберегли пости



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Новий прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс

Генсек Єлисейського палацу оголосив склад нового кабміну

Генеральний секретар Єлисейського палацу Алексіс Колер оголосив склад нового кабінету міністрів Франції на чолі з прем'єр-міністром Жаном Кастексом.

Як повідомляє France24, п’ятеро міністрів зберегли свої крісла — це міністр економіки і фінансів Брюно Ле Мер, міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан, міністр охорони здоров’я Олів'є Веран, міністр освіти Жан-Мішель Бланкер, міністр збройних сил Флоранс Парлі.

Пост міністра внутрішніх справ замість Крістофа Кастанера зайняв Жеральд Дарманен, який до цього обіймав посаду міністра бюджету. Проти Дарманена було відкрито кримінальну справу за фактом ймовірного зґвалтування жінки в 2009 році. Політик спростував звинувачення, і вони були зняті в 2018 році. Але на початку 2020 року апеляційний суд розпорядився відновити розслідування.

Адвокат Джуліана Ассанжа Ерік Дюпон-Моретті, відомий також перемогами в багатьох судових процесах, очолив Міністерство юстиції.

Новим прессекретарем уряду, державним секретарем прем'єр-міністра став Габріель Аттал.

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон розповів про першочергові завдання нового уряду країни.

Нагадаємо, декілька днів тому Макрон призначив нового голову уряду Франції.

Як відомо, 3 липня прем’єр-міністр Франції Едуар Філіп подав у відставку.

За інформацією ЗМІ, французький прем'єр подав у відставку після програшу партії Макрона «Вперед, Республіко!» на місцевих виборах у Франції, що відбулися 28 червня.

Також повідомлялося, що відставка уряду планувалася ще до виборів, оскільки його критикували за діяльність під час пандемії коронавірусу.

5 липня експрем’єра Франції Едуарда Філіппа обрали мером портового міста Гавра.