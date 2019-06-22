У Грузії взяли під варту більше 120 протестувальників



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Учасників акцій протесту засудили до 12 діб арешту

У Грузії щонайменше 121 людину засудили до 12 діб арешту через участь у протесті в Тбілісі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ Грузії.

За даними грузинського МВС, затриманих на акціях протесту біля будівлі парламенту Грузії протестувальників засудили до 12 діб арешту. Демонстрантам інкримінували непідкорення поліції та мале хуліганство під час мітингів у Тбілісі, які почалися у четвер, 20 червня.

Зазначається, що всі інші затримані під час протесту демонстранти були звільнені та оштрафовані.

«Інформуємо суспільство, що 121 людина, затримана в ході акції 20 червня, в адміністративному порядку засуджені до адміністративного ув'язнення (12 діб), а решта - звільнені. Їм виписані штрафи або зроблено словесне попередження», - йдеться в заяві МВС.

Зазначимо, у суботу, 22 червня, у грузинській столиці Тбілісі почалася нова хвиля протесту біля будівлі парламенту. Декілька сотень протестувальників зібралися під будівлею грузинського парламенту у Тбілісі та вимагають звільнити всіх затриманих під час минулих демонстрацій.

Також маніфестанти знову вимагають відставки очільника Міністерства внутрішніх справ Грузії Георгія Гахарія та призначення дострокових парламентських виборів за пропорційною системою.

Крім того, в грузинському МВС закликали протестувальників, які зібралися під парламентом, поводитися в межах закону та дотримуватися громадського порядку.

У ході протестів у Тбілісі поліція арештувала 305 демонстрантів. У МВС заявили, що протестувальники були заарештовані за «різні правопорушення».

Нагадаємо, на акції протесту в Грузії протестуючі виступили проти поліції після того, як співробітники правоохоронних органів намагалися заарештувати одного з учасників акції.

Як повідомлялося, через протести в Грузії пішов у відставку організатор Міжпарламентської асамблеї православ'я.

Учасники акції протесту в Тбілісі увечері 20 липня увірвалися в будівлю парламенту Грузії через виступ депутата РФ.

Зазначимо, що депутат України і релігієзнавець Віктор Єленський, який перебував на 26 сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я, в четвер, 20 червня, публічно засудив окупацію Росією православних країн Грузії, Молдови і України. За що був звинувачений представником російської делегації.

Під час акції протесту у Тбілісі сталися сутички між поліцією та протестувальниками, силовики застосували сльозогінний газ.