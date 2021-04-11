Протести у М’янмі: за добу силовики вбили понад 80 осіб

Сутички між силовиками та протестувальниками у М'янмі (архівне фото)

Станом на 10 квітня кількість загиблих під час протестів проти військового перевороту у М’янмі досягла 701 людини

У М’янмі за добу при зіткненнях між протестувальниками і силовиками загинули 83 людини.

Про це повідомляє DW з посиланням на Асоціацію допомоги політичним в’язням у країні.

Станом на 10 квітня кількість загиблих під час протестів проти військового перевороту у М’янмі досягла 701 людини. Днем раніше правозахисники повідомляли про 618 загиблих.

Силовиків М’янми звинувачують у використанні проти демонстрантів важкої зброї, серед якої реактивні гранати і міномети. Уточнюється, що ця інформація не підтверджується з незалежних джерел.

Повідомляється, що 3102 людини перебувають під арештом, 63 із них — вже засуджені до тюремного ув’язнення. Також видано 656 ордерів на арешти.

Як відомо, 1 лютого у М’янмі стався військовий переворот, там оголосили режим надзвичайного стану на рік. Військові заявили, що президент країни Він М’їн і держрадниця Аун Сан Су Чжі були затримані у відповідь на «фальсифікацію виборів», які відбулись у листопаді 2020 року.

Переворот викликав численні протести, які подавлялися з допомогою військової сили. 3 березня у М’янмі був «найкривавіший день»: силовики вбили кілька десятків протестувальників.

Під час протестів 15 березня загинуло ще 39 осіб.

Також повідомлялося, що відеохостинг YouTube повідомив про видалення декількох каналів, що використовувалися військовими Мʼянми, які прийшли до влади внаслідок військового перевороту, а Сполучені Штати надали притулок всім громадянам Мʼянми, що опинилися на їх території.