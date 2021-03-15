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    У М’янмі за добу під час розгонів протестів загинули 39 осіб

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    У М’янмі за добу під час розгонів протестів загинули 39 осіб

    Загальна кількість загиблих у ході протестів у М’янмі зросла до 126 осіб

    У М’янмі за добу неділі, 14 березня, в ході триваючих протестів проти військового перевороту загинули щонайменше 39 осіб.

    Про це повідомляє Reuters.

    За даними агентства, сили безпеки вбили щонайменше 22 учасників протесту у передмісті Хлайнгтайя.

    Ще 16 учасників протесту були вбиті в інших місцях, повідомила Асоціація допомоги політичним в’язням (AAPP).

    Також повідомляється про одного загиблого поліцейського.

    Як зазначає агентство, цей день став найкривавішим після перевороту 1 лютого.

    За даними AAPP, загальна кількість загиблих у ході протестів у М’янмі зросла до 126 осіб. Затримано — понад 2150 протестувальників.

    Посольство Китаю заявило, що багато китайських співробітників були поранені і потрапили в пастку внаслідок підпалів швейних фабрик невідомими у промисловому передмісті. Дипломати закликали М’янму захистити китайське майно і громадян.

    За повідомленнями місцевих ЗМІ, коли шквал диму піднімався над промисловою зоною, силовики відкрили вогонь по протестувальникам.

    «Це було жахливо. На моїх очах людей розстрілювали. Це ніколи не залишить мою пам’ять», — сказав один із фоторепортерів, який став очевидцем кривавих подій.

    Теги: ЗМІ посольство майно
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