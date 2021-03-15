У М’янмі за добу під час розгонів протестів загинули 39 осіб
Загальна кількість загиблих у ході протестів у М’янмі зросла до 126 осіб
Про це повідомляє Reuters.
За даними агентства, сили безпеки вбили щонайменше 22 учасників протесту у передмісті Хлайнгтайя.
Ще 16 учасників протесту були вбиті в інших місцях, повідомила Асоціація допомоги політичним в’язням (AAPP).
Також повідомляється про одного загиблого поліцейського.
Як зазначає агентство, цей день став найкривавішим після перевороту 1 лютого.
За даними AAPP, загальна кількість загиблих у ході протестів у М’янмі зросла до 126 осіб. Затримано — понад 2150 протестувальників.
Посольство Китаю заявило, що багато китайських співробітників були поранені і потрапили в пастку внаслідок підпалів швейних фабрик невідомими у промисловому передмісті. Дипломати закликали М’янму захистити китайське майно і громадян.
За повідомленнями місцевих ЗМІ, коли шквал диму піднімався над промисловою зоною, силовики відкрили вогонь по протестувальникам.
«Це було жахливо. На моїх очах людей розстрілювали. Це ніколи не залишить мою пам’ять», — сказав один із фоторепортерів, який став очевидцем кривавих подій.