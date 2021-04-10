Україна домовляється із Туреччиною про зону вільної торгівлі, – Зеленський

Обсяг торговельних відносин між двома країнами не знизився, незважаючи на пандемію

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ та Анкара працюють над підписанням угоди про зону вільної торгівлі.

Про це повідомляє Офіс президента.

За словами Зеленського, значну увагу під час перемовин було приділено торговельно-економічним відносинам двох країн.

«Важливе значення для них має подальша лібералізація двосторонньої торгівлі, а суттєво наростити її обсяги може підписання Угоди про вільну торгівлю. Водночас ми розуміємо, що це відповідальний крок і він має бути зроблений у відповідності з національними інтересами кожної зі сторін», – сказав президент України.

Він зазначив, що сторони домовилися про проведення предметного аудиту всіх спірних моментів відповідними установами задля пошуку взаємного компромісу, який відкриє шлях до підписання цього важливого документа.

Президент Туреччини у цьому контексті зазначив: те, що обсяг торговельних відносин між двома країнами не знизився, незважаючи на пандемію, вказує, що наші економіки доповнюють одна одну.

Він висловив сподівання на якомога швидше підписання Угоди про вільну торгівлю між Україною й Турецькою Республікою, що дасть змогу досягти спільної мети та збільшення обсягу торгівлі до 10 млрд доларів.

Нагадаємо, що 10 квітня президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою прибув до Туреччини. Головними темами візиту мали стати співробітництво в оборонній сфері, угода про вільну торгівлю і туризм.

Також повідомлялося, що Зеленський хоче залучити більше турецьких компаній до «Великого будівництва».

Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після зустрічі в Стамбулі прийняли низку рішень.

Ердоган заявив, що ситуацію на Донбасі треба вирішувати в мирний спосіб. Він повідомив про готовність надавати будь-яку підтримку з цього питання.