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    Ердоган підтвердив український статус Криму

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    Президент Ердоган після зустрічі з Зеленським висловився на підтримку територіальної цілісності України - Ердоган підтвердив український статус Криму
    Президент Ердоган після зустрічі з Зеленським висловився на підтримку територіальної цілісності України
    Фото з відкритих джерел

    Президент Туреччини підтримує «Кримську платформу» і не визнає російських претензій на півострів

    Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган вважає захоплення Криму російськими військами анексією і не піддає сумніву український статус півострова. Про це він заявив під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

    «Ми рішуче захищаємо територіальну цілісність України і суверенітет Туреччини. Ми ще раз підтвердили наше принципове рішення не визнавати анексію Криму», – зазначив він.

    Ердоган заявив про підтримку «Кримської платформи».

    «Ми заявили, що підтримуємо «Кримську платформу», ініціативу України, яка спрямована на зближення міжнародного співтовариства по Криму», – додав президент Туреччини.

    Нагадаємо, що 10 квітня Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою прибув до Туреччини. Головними темами візиту мали стати співробітництво в оборонній сфері, угода про вільну торгівлю і туризм.

    Також повідомлялося, що Зеленський хоче залучити більше турецьких компаній до «Великого будівництва».

    У перемовах віч-на-віч президенти мали торкнуться ситуації на Донбасі, «Кримської платформи» і двостороннього співробітництва.

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    Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган туризм Володимир Зеленський Україна президент суверенітет час
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