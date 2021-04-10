Ердоган підтвердив український статус Криму

Президент Ердоган після зустрічі з Зеленським висловився на підтримку територіальної цілісності України

Президент Туреччини підтримує «Кримську платформу» і не визнає російських претензій на півострів

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган вважає захоплення Криму російськими військами анексією і не піддає сумніву український статус півострова. Про це він заявив під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

«Ми рішуче захищаємо територіальну цілісність України і суверенітет Туреччини. Ми ще раз підтвердили наше принципове рішення не визнавати анексію Криму», – зазначив він.

Ердоган заявив про підтримку «Кримської платформи».

«Ми заявили, що підтримуємо «Кримську платформу», ініціативу України, яка спрямована на зближення міжнародного співтовариства по Криму», – додав президент Туреччини.

Нагадаємо, що 10 квітня Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою прибув до Туреччини. Головними темами візиту мали стати співробітництво в оборонній сфері, угода про вільну торгівлю і туризм.

Також повідомлялося, що Зеленський хоче залучити більше турецьких компаній до «Великого будівництва».

У перемовах віч-на-віч президенти мали торкнуться ситуації на Донбасі, «Кримської платформи» і двостороннього співробітництва.