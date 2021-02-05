У Росії раптово помер медик, який лікував Навального після отруєння

Лікар пропрацював в Омському медзакладі 28 років

Заступник головного лікаря Омської лікарні швидкої допомоги Сергій Маскимішин, який керував закладом, що надав первинну медичну допомогу від отруєння російському опозиціонеру Олексію Навальному, «раптово помер» у віці 55 років.

Про смерть повідомили на офіційному сайті медичного закладу.

«Із жалем інформуємо, що … заступник головного лікаря з анестезіології та реанімації лікарні швидкої допомоги №1, асистент кафедри Омського державного медичного університету, кандидат медичних наук Максимішин Сергій Валентинович раптово помер», – заявили у лікарні.

Максимішин пропрацював у закладі 28 років.

Зазначимо, Олексій Навальний 20 серпня потрапив до відділення гострих отруєнь Омської лікарні швидкої допомоги №1 після того, як відчув симптоми сильного отруєння в пасажирському літаку, що прямував із Сибіру до Москви. Керівник апарату Навального Леонід Волков підтвердив CNN, що Максимішин відповідав за лікування опозиціонера.

Пізніше в німецькій лабораторії було встановлено, що опозиціонера намагалися отруїти хімічною зброєю групи «Новачок».

Як відомо, 4 лютого група сенаторів на чолі з республіканцем Марком Рубіо внесли до Конгресу США законопроэкт про запровадження санкцій проти Росії через вирок російському опозиціонеру Олексію Навальному.

Напередодні Навальний написав звернення до прихильників й звинуватив Путіна у помсті.

Нагадаємо, 2 лютого Симоновський суд Москви замінив російському опозиціонеру Олексію Навальному умовний термін на реальний.

Олексія Навального ув'язнили на 3,5 років за так званою справою «Ів Роше» шестирічної давнини. За нею, опозиціонера і його брата визнали винними в шахрайстві та відмиванні грошей. Десять місяців, які він раніше провів під домашнім арештом, йому вирахують. Тож за ґратами йому доведеться провести два роки та сім місяців.

Відомо, що в ніч на 3 лютого пройшли нічні акції протесту проти вироку Навальному, на яких силовики затримали 1362 людини.

Тільки під будівлею Мосміськсуду затримали 350 осіб.