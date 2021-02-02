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    У Москві почалися затримання після вироку Навальному

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    Кілька людей вже затримано на Манежній площі, неподалік Кремля - У Москві почалися затримання після вироку Навальному
    Кілька людей вже затримано на Манежній площі, неподалік Кремля
    Фото: РБК

    Поліція і Росгвардія огородили Пушкінську площу, де в останні роки опозиція проводить неузгоджені акції протесту

    У центрі Москви поліція почала затримання прихильників опозиціонера Олексія Навального, які вийшли на вулиці після рішення суду про заміну йому умовного терміну на реальний.

    Про це пише РБК.

    «Кілька людей вже затримано на Манежній площі, неподалік Кремля. Силовики повністю оточили площу і поділили її на сектори. На вимогу поліції до особливого розпорядження на вхід і вихід закриті станції «Охотний ряд», «Площа Революції», «Олександрівський сад», «Театральна». Силовики також перекрили вхід в торговий центр «Охотний ряд», – зазначає видання.

    Також поліція і Росгвардія огородили Пушкінську площу, де в останні роки опозиція проводить неузгоджені акції протесту.

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    У Москві почалися затримання після вироку Навальному
    У Москві почалися затримання після вироку Навальному
    У Москві почалися затримання після вироку Навальному
    У Москві почалися затримання після вироку Навальному
    У Москві почалися затримання після вироку Навальному
    У Москві почалися затримання після вироку Навальному

    Як відомо, 2 лютого Навального відправили в колонію на три роки.

    На судове засідання прибули близько 20 співробітників посольств іноземних держав, в тому числі США, Болгарії, Польщі, Латвії, Австрії, Швейцарії. 

    Навальний був затриманий 17 січня в московському аеропорту Шереметьєво після повернення з Німеччини.

    Минулими вихідними у Москві та інших містах Росії проходили акції на підтримку заарештованого після повернення в Росію опозиціонера Олексія Навального

    Згодом стало відомо також про затримання дружини Олексія Навального, а також його соратника Іллі Яшина.

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    Теги: Росія суд Олексій Навальний поліція опозиція вирок
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