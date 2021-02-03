Арешт Навального: що відбувається у Росії. Провідна газета вийшла з промовистою обкладинкою (фото)

У такий спосіб видання відреагувало на масові затримання тих, хто у Москві та Санкт-Петеребурзі вийшов на підтримку опозиціонера Олексія Навального

Обкладинка російської «Нової газети» сьогодні 3 лютого виглядає палаючою картою Росіїї, котру «пакують» в «омонівський» автобус.

У такий спосіб видання відреагувало на масові затримання тих, хто у Москві та Санкт-Петеребурзі вийшов на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Газета коментуює ілюстрацію всього одним словом «забрало». Це натяк-згадка пояснень омонівця, який 23 січня на акції в підтримку Навального, яка відбувалася у Санкт-Петербурзі вдарив ногою в живіт жінку.

Постраждалу було госпіталізовано, а спецназівець вибачився, мовляв, у нього «запітніло забрало». Хоча в момент удару воно було піднятим.

Учора 2 лютого, Симоновський суд Москви замінив російському опозиціонеру Олексію Навальному умовний термін на реальний.

Олексія Навального ув'язнили на 3,5 років за так званою справою «Ів Роше» шестирічної давнини. За нею, опозицінера і його брата визнали винними в шахрайстві та відмиванні грошей. Десять місяців, які він раніше провів під домашнім арештом, йому вирахують. Тож за ґратами йому доведеться провести два роки та сім місяців.

Відомо, що в ніч на 3 лютого пройшли нічні акції протесту проти вироку Навальному, на яких силовики затримали 1362 людини.

Тільки під будівлею Мосміськсуду затримали 350 осіб.