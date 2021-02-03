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    Арешт Навального: що відбувається у Росії. Провідна газета вийшла з промовистою обкладинкою (фото)

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    Олексія Навального ув'язнили на 3,5 років - Арешт Навального: що відбувається у Росії. Провідна газета вийшла з промовистою обкладинкою (фото)
    Олексія Навального ув'язнили на 3,5 років

    У такий спосіб видання відреагувало на масові затримання тих, хто у Москві та Санкт-Петеребурзі вийшов на підтримку опозиціонера Олексія Навального

    Обкладинка російської «Нової газети» сьогодні 3 лютого виглядає палаючою картою Росіїї, котру «пакують» в «омонівський» автобус.

    У такий спосіб видання відреагувало на масові затримання тих, хто у Москві та Санкт-Петеребурзі вийшов на підтримку опозиціонера Олексія Навального. 

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    Газета коментуює ілюстрацію всього одним словом «забрало». Це натяк-згадка пояснень омонівця, який 23 січня на акції в підтримку Навального, яка відбувалася у Санкт-Петербурзі вдарив ногою в живіт жінку.

    Постраждалу було госпіталізовано, а спецназівець вибачився, мовляв, у нього «запітніло забрало». Хоча в момент удару воно було піднятим.

    Учора 2 лютого, Симоновський суд Москви замінив російському опозиціонеру Олексію Навальному умовний термін на реальний

    Олексія Навального ув'язнили на 3,5 років за так званою справою  «Ів Роше» шестирічної давнини. За нею, опозицінера і його брата визнали винними в шахрайстві та відмиванні грошей. Десять місяців, які він раніше провів під домашнім арештом, йому вирахують. Тож за ґратами йому доведеться провести два роки та сім місяців.

    Відомо, що в ніч на 3 лютого пройшли нічні акції протесту проти вироку Навальному, на яких силовики затримали 1362 людини.

    Тільки під будівлею Мосміськсуду затримали 350 осіб.

    Теги: Росія суд арешт протест Олексій Навальний опозиція
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