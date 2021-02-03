Протести в РФ через вирок Навальному: силовики затримали понад тисячу осіб

Кореспондентка ВВС заявила, що не пам’ятає такої жорстокості, щоб силовики били протестувальників з такою люттю

Після винесення вироку Навальному та під будівлею суду в Москві затримали 1012 осіб

Російські правозахисники повідомили, що загальне число затриманих у РФ на акціях на підтримку опозиціонера Олексія Навального перевищило тисячу осіб.

Після винесення вироку Навальному та під будівлею суду в Москві затримали 1012 осіб, зазначає «ОВД-Інфо».

При цьому під будівлею Мосміськсуду затримали 350 осіб.

Кореспондентка ВВС Ліза Фохт заявила, що не пам’ятає «такої жорстокості, як сьогодні в Москві, щоб били з такою люттю».

ну что я хочу сказать: я много акций освещала, в том числе акцию 27 июля, на которой, как мы все помним, жесточайше били людей. но такой жестокости, как сегодня в Москве, чтобы били с таким остервенением, лично я не припомню — Liza Fokht (@lizafoht) February 2, 2021

Також у Telegram-каналах з’явилися фотографії петербуржців, які стоять в черзі до автозаку.

Як повідомляє Медуза, на вулиці столиці РФ вийшли кілька тисяч людей. Їм не вдалося зібратися на Манежній площі, як закликав штаб Олексія Навального, і люди стяглися до центру міста і прилеглих провулків.

Близько 23:15 за Києвом московський штаб опозиціонера оголосив про закінчення акції та закликав людей спускатися до метро. За словами журналістів, в центрі майже нікого не залишилося, крім силовиків.

За даними Фонтанки, колону протестувальників в Петербурзі теж розігнали, невеликі групи залишаються у дворах.

Як відомо, США, Британія і Франція зажадали від РФ звільнити Навального.

2 лютого Навального відправили в колонію на три роки.

На судове засідання прибули близько 20 співробітників посольств іноземних держав, в тому числі США, Болгарії, Польщі, Латвії, Австрії, Швейцарії.

Ввечері 2 лютого у центрі Москви поліція почала затримання прихильників Навального, які вийшли на вулиці після рішення суду про заміну йому умовного терміну на реальний.

Протестувальники кричали: «Навальному – свободу!», «Росія без Путіна!» і «Росія буде вільною».

Навальний був затриманий 17 січня в московському аеропорту Шереметьєво після повернення з Німеччини.

Минулими вихідними у Москві та інших містах Росії проходили акції на підтримку заарештованого після повернення в Росію опозиціонера Олексія Навального.

Згодом стало відомо також про затримання дружини Олексія Навального, а також його соратника Іллі Яшина.