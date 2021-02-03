Протести в РФ через вирок Навальному: силовики затримали понад тисячу осіб
Після винесення вироку Навальному та під будівлею суду в Москві затримали 1012 осіб
Російські правозахисники повідомили, що загальне число затриманих у РФ на акціях на підтримку опозиціонера Олексія Навального перевищило тисячу осіб.
Після винесення вироку Навальному та під будівлею суду в Москві затримали 1012 осіб, зазначає «ОВД-Інфо».
При цьому під будівлею Мосміськсуду затримали 350 осіб.
Кореспондентка ВВС Ліза Фохт заявила, що не пам’ятає «такої жорстокості, як сьогодні в Москві, щоб били з такою люттю».
ну что я хочу сказать: я много акций освещала, в том числе акцию 27 июля, на которой, как мы все помним, жесточайше били людей. но такой жестокости, как сегодня в Москве, чтобы били с таким остервенением, лично я не припомню— Liza Fokht (@lizafoht) February 2, 2021
Також у Telegram-каналах з’явилися фотографії петербуржців, які стоять в черзі до автозаку.
Як повідомляє Медуза, на вулиці столиці РФ вийшли кілька тисяч людей. Їм не вдалося зібратися на Манежній площі, як закликав штаб Олексія Навального, і люди стяглися до центру міста і прилеглих провулків.
Близько 23:15 за Києвом московський штаб опозиціонера оголосив про закінчення акції та закликав людей спускатися до метро. За словами журналістів, в центрі майже нікого не залишилося, крім силовиків.
За даними Фонтанки, колону протестувальників в Петербурзі теж розігнали, невеликі групи залишаються у дворах.
Як відомо, США, Британія і Франція зажадали від РФ звільнити Навального.
2 лютого Навального відправили в колонію на три роки.
На судове засідання прибули близько 20 співробітників посольств іноземних держав, в тому числі США, Болгарії, Польщі, Латвії, Австрії, Швейцарії.
Ввечері 2 лютого у центрі Москви поліція почала затримання прихильників Навального, які вийшли на вулиці після рішення суду про заміну йому умовного терміну на реальний.
Протестувальники кричали: «Навальному – свободу!», «Росія без Путіна!» і «Росія буде вільною».
Навальний був затриманий 17 січня в московському аеропорту Шереметьєво після повернення з Німеччини.
Минулими вихідними у Москві та інших містах Росії проходили акції на підтримку заарештованого після повернення в Росію опозиціонера Олексія Навального.
Згодом стало відомо також про затримання дружини Олексія Навального, а також його соратника Іллі Яшина.