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    Протести в РФ через вирок Навальному: силовики затримали понад тисячу осіб

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    Кореспондентка ВВС заявила, що&nbsp;не&nbsp;пам&rsquo;ятає такої&nbsp;жорстокості, щоб силовики били протестувальників з&nbsp;такою люттю - Протести в РФ через вирок Навальному: силовики затримали понад тисячу осіб
    Кореспондентка ВВС заявила, що не пам’ятає такої жорстокості, щоб силовики били протестувальників з такою люттю
    Фото: Reuters

    Після винесення вироку Навальному та під будівлею суду в Москві затримали 1012 осіб

    Російські правозахисники повідомили, що загальне число затриманих у РФ на акціях на підтримку опозиціонера Олексія Навального перевищило тисячу осіб.

    Після винесення вироку Навальному та під будівлею суду в Москві затримали 1012 осіб, зазначає «ОВД-Інфо».

    При цьому під будівлею Мосміськсуду затримали 350 осіб.

    Кореспондентка ВВС Ліза Фохт заявила, що не пам’ятає «такої жорстокості, як сьогодні в Москві, щоб били з такою люттю».

    Також у Telegram-каналах з’явилися фотографії петербуржців, які стоять в черзі до автозаку.

    Як повідомляє Медуза, на вулиці столиці РФ вийшли кілька тисяч людей. Їм не вдалося зібратися на Манежній площі, як закликав штаб Олексія Навального, і люди стяглися до центру міста і прилеглих провулків.

    Близько 23:15 за Києвом московський штаб опозиціонера оголосив про закінчення акції та закликав людей спускатися до метро. За словами журналістів, в центрі майже нікого не залишилося, крім силовиків.

    За даними Фонтанки, колону протестувальників в Петербурзі теж розігнали, невеликі групи залишаються у дворах.

    Як відомо, США, Британія і Франція зажадали від РФ звільнити Навального.

    2 лютого Навального відправили в колонію на три роки.

    На судове засідання прибули близько 20 співробітників посольств іноземних держав, в тому числі США, Болгарії, Польщі, Латвії, Австрії, Швейцарії. 

    Ввечері 2 лютого у центрі Москви поліція почала затримання прихильників Навального, які вийшли на вулиці після рішення суду про заміну йому умовного терміну на реальний.

    Протестувальники кричали: «Навальному – свободу!», «Росія без Путіна!» і «Росія буде вільною».

    Навальний був затриманий 17 січня в московському аеропорту Шереметьєво після повернення з Німеччини.

    Минулими вихідними у Москві та інших містах Росії проходили акції на підтримку заарештованого після повернення в Росію опозиціонера Олексія Навального

    Згодом стало відомо також про затримання дружини Олексія Навального, а також його соратника Іллі Яшина.

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    Теги: Росія правозахисники акція арешт протест Олексій Навальний вирок
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