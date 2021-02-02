Вирок Навальному: у центрі Москви стихійні протести і затримання

Протестувальники кричать: «Навальному – свободу!», «Росія без Путіна!» і «Росія буде вільною»

Після заміни опозиціонеру Олексію Навальному умовного терміну на реальний, в центр Москви вийшли сотні активістів, а влада закрила три станції метро.

Про це повідомляє портал «Медуза».

«Станції метро «Охотний ряд», «Театральна» і «Площа Революції» закриті на вхід і на вихід», – йдеться у повідомленні.

Телеканал «Дождь» онлайн показує Манежну площу, яку заповнили силовики, а також інші райони в центрі Москви. Протестувальники кричать: «Навальному – свободу!», «Росія без Путіна!» і «Росія буде вільною».

Телеканал «Дождь» уточнює, що учасники акції сформували колону в понад тисячу осіб. Їх періодично затримують.

Подібна ситуація і на Палацовій площі Санкт-Петербурга. Там тривають затримання біля «Гостиного», причому в автозак відправляються навіть вуличні музиканти. Як повідомляється, затримані вже понад 20 осіб.

Як відомо, США, Британія і Франція зажадали від РФ звільнити Навального.

2 лютого Навального відправили в колонію на три роки.

На судове засідання прибули близько 20 співробітників посольств іноземних держав, в тому числі США, Болгарії, Польщі, Латвії, Австрії, Швейцарії.

Ввечері 2 лютого у центрі Москви поліція почала затримання прихильників Навального, які вийшли на вулиці після рішення суду про заміну йому умовного терміну на реальний.

Навальний був затриманий 17 січня в московському аеропорту Шереметьєво після повернення з Німеччини.

Минулими вихідними у Москві та інших містах Росії проходили акції на підтримку заарештованого після повернення в Росію опозиціонера Олексія Навального.

Згодом стало відомо також про затримання дружини Олексія Навального, а також його соратника Іллі Яшина.