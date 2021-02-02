Вирок Навальному: у центрі Москви стихійні протести і затримання
Протестувальники кричать: «Навальному – свободу!», «Росія без Путіна!» і «Росія буде вільною»
Після заміни опозиціонеру Олексію Навальному умовного терміну на реальний, в центр Москви вийшли сотні активістів, а влада закрила три станції метро.
Про це повідомляє портал «Медуза».
«Станції метро «Охотний ряд», «Театральна» і «Площа Революції» закриті на вхід і на вихід», – йдеться у повідомленні.
Телеканал «Дождь» онлайн показує Манежну площу, яку заповнили силовики, а також інші райони в центрі Москви. Протестувальники кричать: «Навальному – свободу!», «Росія без Путіна!» і «Росія буде вільною».
Телеканал «Дождь» уточнює, що учасники акції сформували колону в понад тисячу осіб. Їх періодично затримують.
Подібна ситуація і на Палацовій площі Санкт-Петербурга. Там тривають затримання біля «Гостиного», причому в автозак відправляються навіть вуличні музиканти. Як повідомляється, затримані вже понад 20 осіб.
Як відомо, США, Британія і Франція зажадали від РФ звільнити Навального.
2 лютого Навального відправили в колонію на три роки.
На судове засідання прибули близько 20 співробітників посольств іноземних держав, в тому числі США, Болгарії, Польщі, Латвії, Австрії, Швейцарії.
Ввечері 2 лютого у центрі Москви поліція почала затримання прихильників Навального, які вийшли на вулиці після рішення суду про заміну йому умовного терміну на реальний.
Навальний був затриманий 17 січня в московському аеропорту Шереметьєво після повернення з Німеччини.
Минулими вихідними у Москві та інших містах Росії проходили акції на підтримку заарештованого після повернення в Росію опозиціонера Олексія Навального.
Згодом стало відомо також про затримання дружини Олексія Навального, а також його соратника Іллі Яшина.