Євродепутат закликав посилити санкції проти Росії через висилку дипломатів

Манфред Вебер наполягатиме на перекритті усіх грошових потоків владних структур Кремля у ЄС і замороженні рахунків

Лідер християнських демократів Манфред Вебер переконаний, що Москва не зацікавлена у діалозі

У відповідь на висилку з Росії співробітників посольств європейських країн через їх присутність на акціях опозиції, голова фракції християнських демократів у Європарламенті Манфред Вебер закликав до посилення санкцій проти Російської Федерації.

Про це він повідомив в інтерв’ю медіагрупі Funke, цитує DW.

Манфред Вебер наполягатиме на перекритті усіх грошових потоків владних структур Кремля у ЄС і замороженні рахунків.

Європарламентар переконаний, що Москва не зацікавлена у діалозі, а саме рішення щодо дипломатів напередодні приїзду верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля назвав усвідомленою провокацією.

Як повідомлялося раніше, 5 лютого МЗС РФ повідомило про оголошення персонами non grata співробітників дипломатичних представництв Швеції, Польщі й Німеччини через присутність на мітингах на підтримку критика Кремля Олексія Навального.

«Дипломатам був заявлений протест у зв'язку із зафіксованою участю дипломатичних співробітників генеральних консульств Королівства Швеція і Республіки Польща в Санкт-Петербурзі і Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Москві в незаконних акціях 23 січня 2021 року. Було підкреслено, що такі дії з їхнього боку є неприйнятними і не відповідають їх дипломатичному статусу», – йдеться у повідомленні.

Очільник Держдепу США Ентоні Блінкен наголосив, що рішення Москви вислати дипломатів Німеччини, Польщі та Швеції за те, що вони спостерігали за протестами 23 січня, є свавіллям та демонструє відхід РФ від виконання своїх міжнародних зобов’язань.

Як повідомлялося раніше, Парламентська асамблея Ради Європи 28 січня визнала повноваження повноважень російської делегації, не запроваджуючи проти неї обмежень через дії, що суперечать принципам Ради Європи. Проти цього протестувала українська делегація та представники деяких інших країн. В резолюції Асамблеї було вказано, що таке рішення було прийняте через «прагнення до діалогу».