Протести у Тбілісі: поліція заарештувала 12 осіб

В Тбілісі опозиційні ЗМІ провели акцію протесту, до якої приєдналися близько п’яти тисяч осіб

Біля офісу партії «Грузинська мрія» в Тбілісі правоохоронці затримали 12 осіб під час акції протесту після смерті журналіста. Про це інформують в МВС Грузії.

За інформацією правоохоронців, протестуючі порушили межу, дозволену законом про свободу зібрань та вираження поглядів, тому поліція заарештувала 12 осіб в адміністративному порядку.

«Застерігаємо організаторів мітингу, щоб мітинг не став насильницьким та не виходив за межі норм, дозволених законом. В іншому випадку міліція діятиме згідно із законодавством», — йдеться у заяві МВС.

У Тбілісі учасники акції протесту, яка ввечері почалася на проспекті Руставелі, влаштували ходу до офісу правлячої партії «Грузинська мрія«. Хода учасників акції почали після того, як було повідомлено, що оператор опозиційної телекомпанії «Пірвелі« Лексо Лашкарава помер від передозу наркотиків.

В Тбілісі опозиційні ЗМІ провели акцію протесту, до якої приєдналися близько п’яти тисяч осіб.

На акції зажадали відставки прем’єр-міністра Іраклія Гарібашвілі і глави МВС Вахтанга Гомелаурі. Опозиція звинувачує їх в заступництві радикальним угрупованням і нездатності захистити права громадян, ЗМІ та громадський порядок. Сьогодні акція протесту на Руставелі з вимоги відставки пройшла вдруге.

Зазначимо, прем’єр Грузії звинуватив Саакашвілі у підготовці заворушень.

Нагадаємо, напередодні ввечері у столиці Грузії Тбілісі мітингувальники вимагали, щоб уряд Грузії на чолі з Іраклієм Гарібашвілі пішов у відставку до ранку 12 липня.

Незадовго до початку акції більше 70-и ЗМІ поширили спільну заяву, в якій було підкреслено, що випадки порушення прав журналістів «наблизилися до критичної межі». Вони просять дипломатів та міжнародні організації відреагувати на факти тиску та переслідування на журналістів 5 липня.

Як відомо, у неділю в Тбілісі у власній квартирі був знайдений мертвим телеоператор телекомпанії «Пірвелі» Лексо Лашкарава, якого жорстоко побили під час висвітлення заворушень в Тбілісі 5 липня.

Лашкарава побили, коли він висвітлював заворушення у зв’язку з проведенням акції протесту через проведення маршу на підтримку ЛГБТ-спільноти. Противники ЛГБТ напали на нього недалеко від парламенту Грузії.

За даними МВС Грузії, тоді постраждали більше 50 журналістів