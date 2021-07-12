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    Москва має неймовірний талант перетворювати друзів на ворогів

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
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    Після 2014 року русофобія міцно проросла в Україні - Москва має неймовірний талант перетворювати друзів на ворогів
    Після 2014 року русофобія міцно проросла в Україні

    В кожному селі, районі та місті України є ті, хто воював чи кого вбили росіяни

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    Если изучать исторические факты, то видно, что у Москвы есть потрясающий талант делать из друзей врагов. До 1968 года в Европе тяжело было найти больших руссофилов чем чехи. Но после «пражской весны» ситуация кардинально изменилась. Исторически Грузия, в новейшей истории всегда воспринимала РФ, как партнёра и друга. До 08.08.08. После вторжения России в Грузию любовь грузинов к россиянам сильно поуменьшилась. А после 2014 года руссофобия крепко проросла и в Украине. Проросла после того, как Россия аннексировала Крым, после «русской весны» под предводительством Гиркина, после российского оружия и российских денег для сепаров на Донбассе, после тысяч украинцев убитых на своей земле российскими военными. Когда россияне начали убивать украинцев в Украине, то пролитая кровь украинцев так удобрила руссофобию, что она расцвела буйным цветом. А когда пленные «заблудившиеся» российские военные начали давать показания, то эта руссофобия лишь укоренилась. И корни ее прорастают уже глубоко в современном сознании многих украинцев. Ведь в каждом селе, районе, городе, во многих семьях есть те, кто воевал или кого убили россияне. И наши дети с этим растут. Да, среди нас есть манкурты. Есть и те, кому безразлична война и для кого лишь деньги главное мерило в отношении к РФ. Такие есть и в Чехии, и в Грузии. И у нас. Есть и те, кто зарабатывает на российском рынке или с помощью российского газа, но регулярно помогает нашим воинам в АТО. Разные есть. Но значительно больше тех, кто не любит Россию из-за войны Кремля против Украины. И не забудут причину своей нелюбви.

    Можно ли это изменить? Можно, но не быстро. И для этого россиянам надо немало сделать. Придется покаяться и попросить прощение. Придется пройти через все то, что сделали немцы чтобы их простили евреи. Придется вернуть Крым. Придётся осознать, что натворил Кремль и что молчаливо или громко поддержали граждане России. Еще много чего придётся сделать. Можно и не делать. Тогда не стоит удивляться, что с каждым поколением количество руссофобов будет множиться. Чехия тому пример. Чехи сотрудничают с россиянами, но откровенно не любят и презирают их. Но чехи далеко. А с Украиной у РФ общая граница. Как и с Эстонией, в которой к России относятся без любви.

    В любом случае эту чашку уже не склеить. И россиянам пора это понять. И сделать выводы. Другого варианта для примирения нет. А иметь под боком несколько десятков миллионов ненавидящих их граждан другого государства – это не лучшая перспектива для РФ. Хотя, если Россия не планирует долго существовать и надеется в ближайшее время развалится, то могут ничего не делать. Ведь те, у кого нет будущего, о нем не задумываются.

    P.S. И да, я помню и уважаю тех россиян, которые поддерживают Украину. Но их критически мало. И чаще всего они уже не живут в этом новом Рейхе. Они, как ложка меда в бочке дерь*ма. На суть, цвет, вкус и запах – не влияют. И на процессы в РФ тоже. Увы.

    Джерело: блог Борислава Берези

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    Теги: Крим Росія АТО Донбас війна Чехія Грузія
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    Москва має неймовірний талант перетворювати друзів на ворогів