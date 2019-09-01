Протести у Гонконзі: зупинено рух поїздів до аеропорту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Учасники акції протесту будують барикади на залізничних коліях

Рух поїздів із центру Гонконга до міжнародного аеропорту і великого виставкового центру AsiaWorld-Expo призупинено через акції протесту.

Протестувальники зібралися біля повітряних воріт Гонконга, повідомляє The Age.

Як передає місцева телерадіомовна корпорація Radio Television Hong Kong (RTHK), протестувальники розмалювали стіни аеровокзалу графіті і розгромили термінали безконтактної оплати проїзду.

У неділю до аеропорту прибули додаткові підрозділи поліції, оскільки протестувальники намагалися заблокувати доступ до летовища. Учасники акції протесту будують барикади на залізничних коліях, оскільки останні, за їхніми словами, не підпадають під дію заборони протестів на території аеропорту.

Заборона була запроваджена після того, як минулого місяця тисячі людей окупували термінали аеропорту, внаслідок чого заплановані рейси були скасовані.

Пасажирам рекомендували прибувати в аеропорт як мінімум за дві години до вильоту замість стандартних 90 хвилин.

Крім того, закрита парковка з погодинною оплатою. Пасажирам порадили користуватися громадським транспортом.

Як повідомлялося, у центральній частині Гонконгу поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ і водяні гармати у відповідь на дії демонстрантів, які закидали правоохоронців «коктейлями Молотова» і камінням.

Нагадаємо, масові протести в Гонконзі тривають третій місяць. Протести привели до розгляду поправок до закону про екстрадицію правопорушників за запитом Пекіна до материкового Китаю. Акції протесту стали наймасовішими в Гонконзі з моменту передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році. Незважаючи на те, що 15 червня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроекту про екстрадицію в КНР призупинено, протести не вщухли. Мітингувальники зажадали не тільки остаточної відмови від цього законопроєкту, але і відставки Керрі Лам разом з розслідуванням дій поліції під час демонстрацій.

25 серпня, у Гонконзі поліціянти вперше застосували вогнепальну зброю проти протестувальників.